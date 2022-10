SESTŘIH: Plíšková v Ostravě končí, od Američanky z kvalifikace dostala kanára

Čtvrtfinalistka letošního US Open Plíšková se stala první českou tenistkou, která v Ostravě skončila. Do druhého kola se probojovaly Petra Kvitová a Tereza Martincová. Barbora Krejčíková a Karolína Muchová vstoupí do turnaje ve středu.

Třicetiletá Plíšková neuspěla ve slezské metropoli ani na druhý pokus. Předloni vypadla po volném losu ve druhém kole, minulý rok na tvrdém povrchu v Ostravar aréně nestartovala kvůli zraněnému zápěstí.

Plíšková prohrála počtvrté v sezoně s hráčkou mimo první stovku světového žebříčku. Parksová si naopak připsala první triumf proti tenistce z Top 20. Ve druhém kole vyzve nasazenou čtyřku Řekyni Marii Sakkariovou.

Rodačce z Loun se úvod zápasu vůbec nevydařil. Jednadvacetiletá Američanka, která v kvalifikaci vyřadila Němku Annu-Lenu Friedsamovou a Rusku Oksanu Selechmetěvovou, jí nedovolila ani jednu hru a Plíšková dostala po sedmadvaceti minutách hry „kanára“.

Ve druhém setu získala Češka ve třetí hře brejk. Od stavu 3:1 ale prohrála čtyři hry za sebou a Parksová podávala na vítězství. Plíšková sice dokázala duel vyrovnat a vynutit si zkrácenou hru, v ní ale uhrála jen tři míčky. Utkání zakončila osmou dvojchybou.

V turnaji pokračuje nasazená pětka Darja Kasatkinová. Pětadvacetiletá rodačka z ruského Togliati porazila Britku a loňskou vítězku US Open Emmu Raducanuovou z 7:5, 6:4. Jedenáctá hráčka světa Kasatkinová sebrala soupeřce čtyřikrát servis a po vítězství v prvním vzájemném utkání vyzve v další fázi krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Postoupila také Američanka Caty McNallyová, jež přehrála Rusku Annu Blinkovovou 6:1, 6:2. V osmifinále narazí buď na Karolínu Muchovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Končí naopak turnajová osmička Jelena Ostapenková z Lotyšska. Někdejší šampionka Roland Garros prohrála dvakrát 2:6 s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou. Pětadvacetiletá Ostapenková prohrála na okruhu WTA potřetí za sebou, před týdnem vypadla také v prvním kole v Tallinnu. Sasnovičová porazila o tři roky mladší soupeřku na pátý pokus a ve 2. kole se utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.

Tenisový turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě (tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Parksová (USA) - Karolína Plíšková (ČR) 6:0, 7:6 (7:3),

Kasatkinová (5-Rus.) - Raducanuová (Brit.) 7:5, 6:4,

Sasnovičová (Běl.) - Ostapenková (8-Lot.) 6:2, 6:2,

McNallyová (USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Haddadová Maiaová, Danilinová (2-Braz./Kaz.) - Voráčová, Wang Si-jü (ČR/Čína) 6:2, 6:4.