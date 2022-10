Ne, ty vo*e! Krejčíková se utrhla na rozhodčího: Prostě to ze mě vyšlo

„Opravdu jsem si myslela, že jsem to zahrála na jeden dotek. A tak to ze mě prostě vyšlo,“ usmívala se po bitvě Krejčíková. „Nevím, jak to bylo, nebo nebylo, ale tohle byl hodně důležitý moment.“

Štěstí, že sudí nerozuměl česky? Nebála jste se po výkřiku trestného fiftýnu?

„Ne, nebála jsem se trestného fiftýnu. Protože to bych pak na něho vletěla ještě víc.“ (zasměje se)

Z publika se v tu chvíli ozval nespokojený pískot s verdiktem, pak vás hned fanoušci začali roztleskávat. Jak je pro vás důležité, že se v takové chvíli můžete na diváky spolehnout? A hodit takovou situaci za hlavu, byť čelíte setbolu?

„Je super, že se mě snažili povzbuzovat i dál. I když jsem najednou byla minus setbol. Pořád mi fandili, pořád mě tlačili dopředu. Byla jsem ráda, že jsem to pak dobře zahrála, otočila a že se mi set podařilo urvat. Myslím, že to byl klíčový bod zápasu.“

Turnaj v Ostravě na O2 TV Sport Přímé přenosy sledujte na stanici O2 TV Sport i v multidimenzi na O2 TV Tenis. Od pátku doprovodí závěrečné duely i speciální studio s Klárou Janáčkovou a Liborem Basíkem. Komentátorský tým O2 TV Tenis doplní vedle moderátorů také Jakub Vančura a Martin Štefl.

Parksová šla sice z kvalifikace, ale vyřadila Plíškovou i Sakkariovou. Jak těžký zápas to byl pro vás?

„Byl těžký, jelikož jsem ji moc neznala. Nikdo z nás. Měla jsem štěstí, že jsem se na oba tyhle její zápasy dívala, takže jsem věděla, co mám plus minus čekat. Bylo to o maličkostech. Jsem ráda, že ty se mi povedly a postoupila jsem dál.“

Jak vypadala vaše příprava na její dělový servis?

„Příprava byla taková, aby se co nejvíc hrálo. Čím by měla jednodušší body, tím bych to měla těžší na servisu. Cíl byl, aby se hrálo. Na to moc nejde vymyslet taktiku nebo strategii. Buď dá eso, nebo se hraje. Takže jsem ráda, že se hodně hrálo.“

Parksová riskovala i na druhé podání, jak těžké bylo, čelit jejím dělovkám, které létaly až 190 kilometrů v hodině?

„Jelikož jsem hrála hodně mixů, tak proti mně servíroval třeba i Kyrgios 220. Hrála jsem i těžší zápasy na příjmu. Tak nějak jsem s tím počítala a nevadilo mi to.“

Zapisujete sedmé vítězství za sebou, máte nejlepší formu v sezoně?

„Mám radost, že se mi teď daří a zvládám krizové situace, kdy se zápas láme. Myslím, že tam jsem silná.“

Na začátku druhého setu za stavu 2:1 pro vás si Parksová vzala čas na ošetření. Jak jste to vnímala?

„Nevím, co se tam dělo. Neviděla jsem, co si nechala ošetřovat, ale nepřišlo mi, že by se nějak hůře hýbala. Jen na servisu se mi zdálo, že dělala více dvojchyb a nepodávala tak dobře, jako v prvním setu. Spíše bych řekla, že jsem začala využívat vypracované šance, které mi v prvním setu odvrátila servisem. Více se hrálo a ve výměně už jsem byla silnější.“

V semifinále můžete narazit na Petru Kvitovou. Jaké by to bylo?

(usměje se) „To je těžká otázka, vždycky je těžké hrát proti Češce. Ale tím, že jsme doma, tak bych si přála, abych si s Péťou mohla zahrát. Zaprvé by to bylo super pro fanoušky a i pro turnaj by byla jistota, že jedna z Češek bude ve finále. Což je podle mě vždycky úspěch.“