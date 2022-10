Čech, co trénoval s Federerem: Házel fóry, měl dar. Imponoval mi jako člověk

Nikdy si spolu nezahráli ostrý zápas, což Jiřího Veselého (29) mrzelo. Ale zase měl výhodu, že si se švýcarským velikánem Rogerem Federerem několikrát zatrénoval. „Dovedl vždycky navodit skvělou atmosféru,“ říká juniorský mistr světa, který to dvakrát dotáhl ve Wimbledonu do čtvrtého kola.

Jak si bývalou světovou jedničku vybavujete?

„Je to obrovská ikona sportu. Nejenom tenisu. Přinesl eleganci i jednoduchost. Právě tím se prezentoval celou kariéru. Měl dopad na celou řadu mladých tenistů po několik generací, jeho význam byl opravdu obrovský. A to, že si dokázal kvalitu držet dvě dekády, je něco totálně mimořádného.“

Je něco, čím inspiroval konkrétně vás?

„Byl to pro mě odmalička vzor. On a Tomáš Berdych. K oběma jsem vzhlížel, fandil jim. S Tomášem jsem měl možnost si několikrát zahrát zápas, s Rogerem bohužel ne, měl jsem příležitost s ním pouze trénovat. K ostrému utkání nikdy nedošlo, což mě dost mrzí, protože to bylo jedno z mých velkých přání.“

To je celkem náhoda, že jste na sebe nenarazili, že?

„Když jsem nad tím pak přemýšlel, jestli vůbec byla šance, že kdybych postoupil do dalšího kola, že bych na něj narazil, tak asi ani nebyla… V pavouku byl vždycky někde jinde. Jasně, kdybych někdy došel do finále grandslamu, asi bych na něj narazil. (smích) Ale tak daleko jsem se nedostal.“