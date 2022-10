Bee-zarní zážitek Kvitové. Tenistky na kurt nepustil roj včel

„Skvělá atmosféra. Dneska to na kurtu hučelo jak v úlu,“ vtipkovala Kvitová na sociálních sítích poté, co stejně jako před dvěma týdny v Ostravě přemohla Američanku Bernardu Perraovou. A tentokrát potřebovala jen dva sety – 6:3, 7:5.

Rutinní vstup do turnaje, během něhož využila čtyři z pěti brejkbolů, se jí do paměti zapíše především kvůli kurioznímu úvodu. Tenistky si musely na zápas počkat o 90 minut déle, než na centrální kurt dorazil včelař a postaral se o roj včel, pod kterým by se známé umpirové sudí Marije Čičakové jen hodně nepohodlně rozhodovalo utkání. Diváci si tak na první zápas night session museli počkat, obratem však dali průchod lidové tvořivosti. A pohrávali si s anglickým slovíčkem pro včelu – tedy bee.

„Bee right back,“ tedy „Hned jsme zpátky,“ tweetoval oficiální účet turnaje.

„Mají nějaký plán bee,“ vtipkoval jeden z fanoušků.

A další se přidal. „Beezarní scéna.“

Někdejší tenisová profesionálka Melanie Southová si přisadila. „Tohle je asi poprvé v dějinách, kdy se zápas odkládal kvůli včelám…“