Chválila válku, pak ale z boje utekla. Jak to Ruska schytala v šatně...

Gasanovová, 154. tenistka žebříčku, měla čelit Švýcarce Viktorii Golubicovové. Pro blíže nespecifikované zranění však do dvouhry nenastoupila. A podle regulí WTA byla automaticky vyřazena i z pavouku čtyřhry, neboť zápas v ní měla sehrát ve stejný den.

Třiadvacetiletá Gasanovová na sociálních sítích minulý týden opakovaně postovala videa, v nichž schvalovala válku na Ukrajině, kterou rozpoutala její země. Zaútočila také na Ukrajince kvůli poničení Kerčského mostu, který spojuje Rusko s okupovaným Krymem. „Proč se z jeho poničení tak radovali? Chtějí Krym zpět, a přitom ho ničí. Bůh jim bohužel nedal mozky,“ prohlásila Gasanovová v zatím nejsilnějším gestu podpory, kterou kdy ruský tenista či tenistka válce vyslovili. Gasanovové patří 154. místo na žebříčku, letos například dvakrát prohrála s Marií Bouzkovou při Roland Garros a v Miami, loni startovala na WTA turnaji v pražské Stromovce.

Ukrajinka Dajana Jastremská ji s jejími výroky konfrontovala okamžitě v šatně během turnaje v Kluži. „Zeptala jsem se jí, jestli opravdu věří tomu, co řekla. Prý ano. Vykypěla, protože jí bylo líto těch, co zemřeli na Kerčském mostě a Ukrajinci z toho měli radost. Odpověděla jsem, že radost jsme měli jen kvůli tomu, protože jde o nelegální stavbu, po níž se vozí tanky a raketu pro ruskou armádu, která nás s nimi zabíjí. A není ti líto našich zabitých dětí v Mariupolu, Buče nebo Charkově? Jenom mlčela, tak jsem ji poslala tam, kam měla jít ruská válečná loď,“ popisovala konflikt Jastremská.

Pokud se Jastremská těšila na to, že s Gasanovovou povede v Rouen alespoň tenisovou konverzaci, musela být z odstoupení Rusky zklamaná. Nebo se seběhlo vše jinak? Už před francouzským turnajem totiž Jastremská prohlásila: „Mám chuť jí za ředitelem turnaje a ukázat mu ta videa. Po tom, co řekla, by měla být vyloučena.“