Pozdvižení mezi tenistkami. Ruska schvaluje válku, ostrá debata v šatně!

Zatímco její slavnější a úspěšnější krajané a krajanky se tomuto tématu vyhýbají, případ Anastasie Gasanovové upozorňuje na to, jak rozporuplné je nechat v době války hrát Rusy a Bělorusy. Tenistka ze 154. místa singlového žebříčku vystoupila na sociálních sítích s tím, že schvaluje válku a prohlásila, že Ukrajincům nedal bůh mozek, když oslavovali poničení Kerčského mostu, hlavní zásobní tepny ruské armády na Krymu.

Ruská tenistka Anna Blinkovová ovládla v neděli turnaj v rumunské Kluži. Její krajan Andrej Rubljov zase ve finále ve španělském Gijónu zdolal Sebastiana Kordu. Dvě ze čtyř akcí nejvyšší úrovně ATP a WTA, které běžely minulý týden, se staly ruskou kořistí.

A mezitím třiadvacetiletá krajanka šampionů Anastasia Gasanovová na sociálních sítích postovala věty, jimiž schvalovala válku na Ukrajině, kterou rozpoutala její země.

„Vyprávím všechno tak, jak jsem to já nebo moji nejbližší kamarádi na vlastní oči viděli,“ líčila v příspěvku na Instagramu Gasanovová, jež jako nadějná juniorka trénovala v ukrajinské Oděse.

„Donutili nás odejít. Podle očitých svědků tam ukrajinské ozbrojené síly zabíjely lidi jen za to, že mluvili rusky. Po květnu 2014 jste si na sebe nemohli vzít ruské reprezentační oblečení, protože by vás zastřelili,“ tvrdila o době po sérii masových demonstrací, která vedla k pádu proruského prezidenta Viktora Janukovičove. Přesně takovými smyšlenými argumenty obhajuje válku na Ukrajině také Kreml.

Gasanovová zaútočila na Ukrajince i kvůli poničení Kerčského mostu, který spojuje Rusko s okupovaným Krymem. „Proč se z jeho poničení tak radovali? Chtějí Krym zpět, a přitom ho ničí. Bůh jim bohužel nedal mozky,“ prohlásila Gasanovová v zatím nejsilnějším gestu podpory, kterou kdy ruský tenista či tenistka válce vyslovili.

Gasanovové patří 154. místo na žebříčku, letos například dvakrát prohrála s Marií Bouzkovou při Roland Garros a v Miami, loni startovala na WTA turnaji v pražské Stromovce.

Jastremská Rusku konfrontovala v šatně

WTA se k jejím výrokům nevyjádřila. Stále platí, že Rusky mohou nastupovat na turnajích a jedinou sankcí za příslušnost k zemi agresora je fakt, že vedle svého jména nemají vlaječku či zkratku vlasti.

Šokující výroky však neušly ukrajinským kolegyním Gasanovové. Dajana Jastremská ji s jejími výroky konfrontovala okamžitě v šatně během turnaje v Kluži.

„Zeptala jsem se jí, jestli opravdu věří tomu, co řekla. Prý ano. Vykypěla, protože jí bylo líto těch, co zemřeli na Kerčském mostě a Ukrajinci z toho měli radost. Odpověděla jsem, že radost jsme měli jen kvůli tomu, protože jde o nelegální stavbu, po níž se vozí tanky a rakety pro ruskou armádu, která nás s nimi zabíjí. A není ti líto našich zabitých dětí v Mariupolu, Buče nebo Charkově? Jenom mlčela, tak jsem ji poslala tam, kam měla jít ruská válečná loď,“ popisovala konflikt Jastremská.

Shodou okolností rodačka z Oděsy, kde bylo podle Gsanovové tak násilně vyhlazováno ruské obyvatelstvo. „Jen lže a vymýšlí si nesmysly, aby ospravedlnila válku,“ zlobila se Jastremská.

Přímo z fronty se ozval i někdejší ukrajinský tenista Alexander Dolgopolov. „Čekali jsme osm měsíců, až se Rusové vyjádří. A ten den přišel. Jen je tu jedna nuance, promluvili na podporu války. Lidé, co říkají, že ti chudáci Rusové jsou vystrašení, mají pravdu. Bojí se, že přijdou o práci a dolary. Kdyby tomu tak nebylo, sedmdesát procent z nich by otevřeně válku podpořilo,“ hněval se Dolgopolov. „Vidíme, že když WTA a jiné tenisové autority tvrdí, že ruští hráči nepodporují genocidu, je to velká lež. Blahopřeji slečně Gasanovové, že byla upřímná a ukázala světu, jaký je opravdový postoj mnoha Rusů...“

Gasanovová je momentálně na turnaji ve francouzském Rouen, kde se účastní čtyřhry po boku krajanky Anastasie Komardinovové. A v prvním kole je čeká zápas proti sestrám Jastremským. „Mám chuť jít za ředitelem turnaje a ukázat mu ta videa. Po tom, co řekla, by měla být vyloučena,“ hněvala se Dajana Jastremská, která s patnáctiletou sestrou Ivannou utekla z rodné Oděsy za dramatických okolností na malé lodi do Rumunska hned na začátku války.