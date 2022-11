Turnaj mistrů do 21 let: Lehečka na titul nedosáhl, s Nakashimou padl

Jiří Lehečka přichází k finále Turnaje mistrů do 21 let • ČTK / AP / Luca Bruno

Jiří Lehečka se raduje ve finále Turnaje mistrů do 21 let proti Brandonu Nakashimovi • ČTK / AP / Luca Bruno

Brandon Nakashima se hecuje ve finále Turnaje mistrů do 21 let proti Jiřímu Lehečkovi • ČTK / AP / Luca Bruno

Jiří Lehečka při své premiérové účasti na Turnaji mistrů do 21 let Next Gen ATP Finals na titul nedosáhl. S Američanem Brandonem Nakashimou padl ve třech setech 3:4 (5:7), 3:4 (6:8) a 2:4.