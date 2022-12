Mág miloval Prahu a měl 8 manželek. V čem byl Bollettieri (†91) výjimečný?

Nick Bollettieri na Pardubické juniorce. Karolína Muchová tehdy porazila Ninu Holanovou • FOTO: Twitter Odešel tenisový guru, který sršel temperamentem a charismatem. Zakladatel nejslavnější akademie, kouč řady světových jedniček. Nick Bollettieri před týdnem zemřel ve věku 91 let. I když se člen tenisové Síně slávy nikdy nestal profesionálním hráčem, důvěřovaly mu hvězdy v čele s Andrem Aggasim nebo Serenou Williamsovou. „Nick byl tenisový mág a velice silná osobnost,“ vzpomínal na legendu bývalý trenér Jan Kukal. V čem tkvěla výjimečnost Američana, který rád navštěvoval Českou republiku?

Agassi: Dával šanci žít sny Ještě před oficiálním potvrzením smrti slavného kouče se na sociálních sítích vyjádřili jeho bývalí svěřenci. „Náš drahý přítel Nick Bollettieri nás opustil. Dal tolika lidem šanci žít svůj sen. Ukázal nám všem, jak se dá žít naplno. Díky, Nicku,“ uvedl Andre Agassi, bývalá světová jednička a jeden z nejpopulárnějších tenistů historie. „Děkuji za tvůj čas, za tvé znalosti, moudrost, oddanost, odbornost, ochotu dělit se o znalosti a tvůj osobní zájem o mou kariéru. Byl jsi snílek a machr, průkopník našeho sportu. Byl jsi jedinečný,“ napsal Němec Tommy Haas, jenž se díky Bollettierimu dostal na druhé místo světového žebříčku. Nick Bolletieri a Andre Agassi • Foto Instagram

Netenista inspiroval celý svět Tenisový samouk, jenž se narodil v New Yorku do rodiny italských imigrantů, byl trenérem od 50. let. Nikdy nepatřil mezi profesionální hráče, v roce 1978 založil akademii v Bradentonu. „Stal se unikátní inspirací pro všechny tatínky na celém světě, že i netenista může mít takové obrovské úspěchy,“ upozornil Jan Kukal. Bývalý hráč a úspěšný trenér se s šéfem akademie osobně setkával. „Byl jeden z prvních, který poznal, že tenis se dá naučit tvrdou prací – na rozdíl třeba od golfu. Měl čich na hráče a jeho akademie byla vzorem pro ostatní,“ líčil Kukal. Jediným Bollettieriho konkurentem z hlediska trenérských úspěchů byl Australan Harry Hopman. Rozcvička v Bollettieriho akademii • Foto Instagram

Tvrdý režim v akademii Základem slavné floridské akademie byla disciplína. Tu měl Bollettieri zažranou pod kůží díky armádě, kde působil jako parašutista. „Měl fantastickou fyzickou formu a hlavně tenis miloval. Ráno byl v akci jako první a ještě večer, když se stmívalo, se točil kolem dění na kurtech,“ vyzdvihl silné stánky trenérské legendy expert Kukal. Sám Bollettieri se rád chlubil životosprávou. „Ve tři čtvrtě na pět vstávám. Ve čtvrt na šest už jsem v akademii, cvičím s gumami, plavu, dělám tři sta sklapovaček denně. Zdravě jím, večer si dám sklenku vína,“ vyprávěl před časem pro deník Sport. V jeho akademii se trénovalo trojfázově. Ve dvou fázích šest hodin tenisu, pak přišel na řadu kondiční dril.

Peníze od boháčů a velkorysost Chod tenisové akademie v Bradentonu byl zabezpečen z významné části penězi bohatých rodin. „Tito rodiče měli neukázněné děti, které tam byly kvůli disciplíně,“ vypozoroval Jan Kukal. Naopak nejlepší hráče v čele s Monikou Selešovou, Andrem Agassim nebo Petem Samprasem sám Bollettieri finančně podporoval. „Nejen tím, že tam hráli zdarma, ale zařídil jim bydlení. Když tam přijela Šarapovová, měla s sebou akorát dvě rakety.“ Ruská tenisová hvězda se stala jednou z nejoblíbenějších Bollettieriho svěřenkyň. „Moje Maria bude vždycky moje Maria. Víte, na co se zapomíná? Bez Sereny a Marie by zájem o ženský tenis byl poloviční,“ vyprávěl slavný americký expert pro deník Sport. Maria Šarapovová • Foto Instagram

Jako psycholog nahecoval i Hingisovou Bollettieri sám sebe s oblibou popisoval víc jako psychologa a motivátora než coby skutečného kouče. Když za ním přijela matka Martiny Hingisové s prosbou, aby dceru znovu nadchl pro tenis, vyrazili do restaurace. Švýcarku přesvědčil, aby odcestovala na Turnaj mistryň, který nakonec vyhrála. „Martina mi děkovala: Nicku, pomohl jsi mi pochopit, že mám z pekla štěstí a hraju tenis. To jsou věci, které dokážu,“ vzpomínal s úsměvem Bollettieri. Američan se s ochotou zastal Karolíny Plíškové, když byla coby světová jednička pod tlakem kritiků. „To číslo 1 znamená, že musí být zatraceně dobrá,“ prohlásil. Se silnou vzpomínkou se nyní svěřila i bývalá slovenská jednička Daniela Hantuchová. „Mojí tenisové hře věřil víc než já sama. To mě od takové osobnosti a jednoho z největších velikánů šokovalo.“ Daniela Hantuchová pod dohledem slavného kouče • Foto Instagram

Osm manželek, milovník Prahy Tenisový guru rád jezdil do Česka. „Miluju tenisový klub na Zbraslavi. Jednou jsem tam potkal paní starostku, která mě chtěla poznat. Povídám jí: Vám to velice sluší! Víte, že hledám svou devátou ženu? A ona odpověděla: Nejsem zadaná!“ smál se v jednom z rozhovorů pro deník Sport. A jak to, že muž se skvělým odhadem na sportovce vystřídal tolik manželek? „Jsem výjimečný ve všem, včetně osmi žen. Jeden sňatek považuji za trochu nudný, proto jsem to zkusil osmkrát. Změnil jsem základní myšlenku – bral jsem si je, místo abych s nimi chodil,“ vyprávěl pobaveně Bollettieri. Nick Bollettieri na Pardubické juniorce. Karolína Muchová tehdy porazila Ninu Holanovou • Foto Twitter

Nejslavnější svěřenci Andre Agassi (USA) Jim Courier (USA) Boris Becker (Něm.) Serena Williamsová (USA) Venus Williamsová (USA) Maria Šarapovová (Rus.) Martina Hingisová (Švýc.) Monica Selešová (USA) Anna Kurnikovová (Rus.) Nick Bolletieri a Andre Agassi • Foto Profimedia