Kvitová tuší zábavu. Spolu s Lehečkou povede Česko na novém turnaji

Jiří Lehečka přichází k finále Turnaje mistrů do 21 let • ČTK / AP / Luca Bruno

Kapitán českého výběru Jiří Vaněk má k dispozici kromě Lehečky a své snoubenky Kvitové také Tomáše Macháče, Dalibora Svrčinu, Marii Bouzkovou a Jesiku Malečkovou.

„V tomhle týmu to bude velká zábava,“ uvedla Kvitová na webu soutěže. „Chtěla jsem novou týmovou soutěž zkusit. Jsem ráda, že Jirka (Vaněk) obvolal ostatní hráče a hráčky a nakonec jsme do toho šli. Těší mě, že to takhle vše klaplo a máme možnost být jako Česká republika v takto unikátní nové soutěži,“ doplnila Kvitová. Čeští tenisté mají ve skupině C za soupeře USA a Německo.

Vše vypukne čtvrtečním duelem Lehečky s Američanem Taylorem Fritzem (od 02.00 SEČ). Pak půjde do akce Bouzková, jež vyzve jedenáctou hráčku světa Madison Keysovou. O den později pokračuje střetnutí s USA utkáním Kvitové proti světové trojce Jessice Pegulaové. Macháč následně narazí na semifinalistu posledního US Open Francese Tiafoea a program zápasu zakončí smíšená čtyřhra.

Velká pozornost je upřena právě na dvaatřicetiletou rodačku z Fulneku. Kvitová pomohla českému týmu k šesti trofejím z Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu). V Sydney navíc slavila i dva turnajové tituly z okruhu WTA (2015 a 2019).

„Mám na to skvělé vzpomínky, jsem moc ráda, že hrajeme tady. Už se nemůžu dočkat, až budu znovu v Aréně Kena Rosewalla,“ řekla Kvitová. „Jsou garantované dva zápasy a ve hře jsou body do žebříčků ATP a WTA. Myslím, že to bude fajn,“ dodala.

Vedle Sydney se turnaj pro 18 týmů odehraje také v Brisbane a v Perthu. Celkové prize money činí 15 milionů dolarů. United Cup ozdobí v týmu Polska i světová jednička Iga Šwiateková, španělským lídrem bude Rafael Nadal, za Řecko nastoupí Stefanos Tsitsipas.

Další soupeř Česka ve skupině – Německo – bude spoléhat na Alexandera Zvereva. Smutná zpráva však přišla pro fanoušky domácího týmu, australský bouřlivák Nick Kyrgios se odhlásil kvůli zranění. Jedničkou tak bude Alex de Minaur.

United Cup

Skupina A (Perth):

Řecko, Belgie, Bulharsko

Skupina B (Brisbane):

Polsko, Švýcarsko, Kazachstán

Skupina C (Sydney):

USA, Německo, ČESKO

Skupina D (Sydney):

Španělsko, Austrálie, Velká Británie

Skupina E (Brisbane):

Itálie, Brazílie, Norsko

Skupina F (Perth):

Francie, Chorvatsko, Argentina