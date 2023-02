Triumf za 10 milionů! Krejčíková zničila i jedničku, psala historii

Barbora Krejčíková slaví druhý nejcennější titul kariéry. Ve finále gigantického turnaje v Dubaji zničila světovou jedničku Igu Šwiatekovou 6:4, 6:2 a je bohatší o 10 milionů korun i 900 bodů do pořadí WTA. To ji katapultuje z 30. na 16. místo žebříčku. Plným právem, vždyť tažení sedmadvacetileté Krejčíkové mělo ještě kvalitnější parametry než její grandslamový triumf na Roland Garros 2021. V posledních třech kolech zdolala Češka světovou dvojku, trojku a naposledy i jedničku. Tohle dokázala jako teprve pátá hráčka v dějinách po Steffi Grafové, sestrách Williamsových a Aryně Sabalenkové.

Ze Šwiatekové šel v Dubaji strach. Při cestě do finále ztratila pouhopouhých 9 gamů, společně s týden starým titulem z Dauhá se zdála téměř nedotknutelná. „Já ale vím, co na ni hrát,“ líčila Krejčíková před mačem. Loni na podzim v Ostravě Polku udolala po asi nejlepším ženském zápase sezony 2022, když triumfovala po třech setech a víc než třech hodinách.

V Dubaji ale světovou jedničku zcela přejela, Šwiateková postupem času působila na kurtu až bezradně. Po 91 minutách byl jejímu trápení konec. Krejčíková náramným vítězným lobem z defenzivy získala ve druhé sadě brejk na 5:2, pak utkání zavřela jako pravá královna. Dvě esa a vítězný forhend na mečbol – to byla výstavní koncovka. V zápase vypálila Češka 23 vítězných úderů oproti 10 Polky a také udělala o 8 nevynucených chyb méně (19:27).

„Strašně moc to pro mě znamená. Byl to skvělý týden, zlepšovala jsem se zápas od zápasu a dneska jsem zahrála nejlépe. Je to velká věc, co se mi povedlo,“ jásala Krejčíková, jež se šla o radost ihned podělit s koučem Alešem Kartusem.

Ti dva mají za sebou snový týden. Vždyť ve druhém kole Krejčíková odvracela čtyři mečboly proti Darie Kasatkinové, následně vyřadila obhájkyni titulu Jelenu Ostapenkovou a pak to přišlo. Ve čtvrtfinále připravila první letošní porážku šampionce Australian Open a světové dvojce Aryně Sabalenkové, s kterou už prohrávala 0:6 a 1:3.

V semifinále nadělila ve třetím setu kanára třetí hráčce žebříčku Jessice Pegulaové a ve finále smetla Šwiatekovou, pro kterou to byla nejtvrdší prohra v titulovém boji na okruhu WTA.

Rodí se tak velmi zajímavá rivalita, s Polkou má nyní Krejčíková vyrovnanou bilanci 2:2. „Iga je pro mě velká inspirace, motivuje mě,“ přiznala Češka během rozhovoru na kurtu. Pro tentokrát se mohla zcela po právu cítit jako světová jednička ona.