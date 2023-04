Expert o titánech Djokovič, Nadal a Federer: Výjimeční, ale... Co mladí?

V dobách Československa patřil Zdeněk Žofka mezi elitní dorostence. Právě tehdy poznal Ivana Lendla, s nímž se přátelí dodnes. I s jeho přispěním napsal knihu Králové tenisových grandslamů, jež mapuje největší jména bílého sportu.

Kdo podle vás uzavře kariéru s nejvíc grandslamovými tituly? Djokovič, nebo Nadal?

„Na tom se shoduji i s Ivanem Lendlem. Oba jsme již dříve říkali Djokovič. A celkem jasně. Ale jsou tu i určitá kdyby…“

Jaká?

„Vzpomeňte si, že jenom Federer měl na Djokoviče na grandslamech třikrát mečboly. V semifinále US Open 2010, o rok později zase v New Yorku. To vedl dokonce v pátém setu 5:4 a 40:15 při svém podání. A stejně prohrál, když mu jeden mečbol Novak zabil tím slavným vítězným returnem forhend cross. Nebýt těchto dvou zápasů, věřím, že by v roce 2019 Federer vyhrál finále Wimbledonu, v němž mu proti Djokovičovi opět nestačily ani dva mečboly při vlastním servisu! Už měl prostě tyhle zápasy v hlavě. Představte si, jak by se historické pořadí strašně hnulo, kdyby to dopadlo jinak.“

To máte pravdu.

„Navíc by to pravděpodobně pomohlo Nadalovi, protože ho Federer po dobu dlouhých sedm let v té době na žádném grandslamu neporazil! Federer i Nadal měli všechno ve svých rukách, ale od chvíle, co Djokovič v roce 2011 prorazil a třeba Nadala tehdy přehrál sedmkrát za sebou, tak už se ho oba báli. Zatímco on jich ne. Nadalovi slouží ke cti, že když byl v posledních letech zdravý, dokázal rivalitu s Djokovičem otočit. Jenže on zdravý nevydrží nikdy dlouho. A vůbec se nedivím. Když vidíte, do jakých pozic se při úderech dostává, bolí mě za něj celé tělo a nikdy bych neřekl, že vydrží v absolutní špičce tak dlouho. To Federer s Djokovičem mají daleko ladnější styl.“

Bude podle vás nejlepším tenistou historie ten, kdo vyhraje nejvíc grandslamů? Nebo je dobré použít i jiná kritéria?

„Ivan Lendl skutečně říká, že