Češi vyrobili trofej, kterou Kvitová přiveze domů. Šéf firmy: Krásný pocit

Tenisté Roger Federer, Rafael Nadal, cyklista Chris Froome a nově také Petra Kvitová. To jsou jen někteří sportovci, kteří zdvihly vítěznou trofej od české firmy Lasvit. Zakladatelem sklářské společnosti je český podnikatel Leon Jakimič, v jehož rodokmenu byste našli i slavnou rodinu Swarovski.

„Ještě moje prababička se jmenovala Swarovská. Daniel, zakladatel slavné firmy Swarovski, pochází z rodinné větve, která už před mnoha lety odešla do Rakouska. Máme ale stejné předky,“ líčí úspěšný podnikatel.

Leon Jakimič má k tenisu velmi blízko. Sám kdysi patřil k nadějným hráčům a sportu dokonce přizpůsobil výběr střední školy. Po gymnáziu se rozhodl pokračovat ve studiu na univerzitě v Los Angeles, kde obdržel sportovní stipendium a školní rozvrh tak mohl snadno skloubit s tréninky.

„Jenže na profitenis to nebylo. V 17 letech jsem se zranil a pokaždé, když jsem začal trénovat opravdu hodně, tak mě začalo něco bolet. Prostě jsem pochopil, že tenis nebude úplně ta cesta,“ líčí. Po vysoké škole tak začal pracovat ve sklářské společnosti, konkrétně na oddělení obchodu.

V roce 2007 pak přišla touha dělat věci po svém. Leon Jakimič proto založil sklářskou společnost s názvem Lasvit, která se specializovala na designová svítidla, vázy, nápojové soupravy a skleněné instalace.

Ačkoliv rozjet nový byznys bylo po všech směrech náročné, český podnikatel si stále našel čas i na sport. Nadále byl vášnivým rekreačním tenistou a přemýšlel, jak propojit práci se svým dlouholetým koníčkem. A řešení záhy přišlo samo.

„Pojď nám vyrobit skleněné trofeje pro vítěze,“ zněla tehdejší nabídka. „Potkal jsem zástupce firmy Mubadala, což je velká primárně energetická společnost. Dělali jsme jim nějaké skleněné instalace na míru. A ten člověk mi povídá: ´Pořádáme první ročník tenisové exhibice v Abú Zabí a nemáme nikoho, kdo by nám udělal vítězné trofeje´,“ vypráví.

Zadání znělo jasně. Být inovativní a originální. „Říkali nám, že je to nový turnaj a chtějí to dělat jinak než ostatní. Jestli to nepojmeme jako umělecké dílo… A tak se zrodil náš styl. Naše trofeje nejsou žádné vázy ani poháry, jsou to umělecká díla, která vypráví příběh,“ tvrdí Jakimič.

Historicky první trofeje z dílny Lasvit byly inspirovány vlnami oceánu, který omývá břehy Abú Zabí. Z úvodního ročníku Mubadala World Tennis Championship si je odvezly tenisové legendy - Rafael Nadal a Roger Federer.

Nabídky na vytvoření vítězných trofejí začaly postupně přibývat. Mezi ty nejprestižnější patří bezpochyby Tour de France a Miami Open. Tu letošní odveze zpátky do Čech tenistka Petra Kvitová. „Strašně nás baví, když trofej dostane někdo z našich sportovců. Je to krásný pocit,“ tvrdí šéf firmy.