Vykřičené hlasivky i nejdelší tiebreak. Tohle miluju, jásala Kvitová po triumfu

Triumfální pochod turnajem v Miami katapultoval Petru Kvitovou ve 33 letech do důvěrně známých sfér. V žebříčku WTA vyletí na 10. místo, jen čtyři hráčky letos získaly víc bodů než ona. To jsou však jen drobné ve srovnání s opojnými emocemi po zisku titulu, pro které ještě hraje tenis. Ty byly nejsladší odměnou za finálový triumf nad Jelenou Rybakinovou (7:6 (14), 6:2).

Zápas jste si vyhrála ve strhujícím tiebreaku prvního setu, jenž trval 22 minut a končil skóre 16:14. Souhlasíte?

„Rozhodně. Ten tiebreak byl neskutečný, podle mě nejdelší, jaký jsem kdy hrála. Ukázalo se, jak moc je těžké čelit dneska Jeleně.“

Proveďte nás průběhem zkrácené hry, během níž jste odvrátila pět setbolů.

„Před finále jsem si přečetla, že Jelena ještě letos tiebreak neprohrála. Takže když jsem šla podávat za stavu 5:4 na první set, říkala jsem si: Teď to musíš doservírovat. A bum, přišel tiebreak. Moc pěkné, říkám si pro sebe. Ale taky jsem si opakovala, že jednou ho prohrát musí. Vyvíjelo se to bláznivě. Vyměňovaly jsme si minibrejky, úplně jsem ztratila přehled o tom, která z nás podává, kdy si máme měnit strany. Taky jsem udělala chybu a začala hrát pasivněji. Čekala jsem na její chyby. Samozřejmě nepřišly. Musela jsem se přinutit, abych do míčů víc šla. Naštěstí to klaplo. Byl to asi nejtěžší tiebreak, jaký jsem kdy odehrála.“

Čelila jste o deset let mladší soupeřce, třináct zápasů neporažené hráčce. Vaší nejvyšší kartou v zápase měly být zkušenosti. Projevily se?

„Řekla bych, že ano. Věděla jsem, že už jsem sehrála tolik finále a že v nich dokážu hrát výborně, ať proti mně stojí kdokoliv. To mi hodně pomohlo.“

Co podle vás udělá titul z Miami s vaší sezonou?

„Netuším. Teď jsem hlavně šťastná, že ho mám. Od začátku roku hraju vlastně hodně dobře, ale na žádném turnaji jsem se nedostala daleko. Až teď. Teď čeká antuka, po ní tráva. Uvidíme, co přinesou. Nejpozitivnější je, že pořád zvládám soupeřit s těmi nejlepšími. Znamená pro mě strašně moc, že i ve svém věku zvládnu vyhrát tak velký turnaj.“

Vypadáte znaveně, na kurtu jste pokašlávala. Nejste nemocná?

„To jsem jen skoro přišla o hlas z toho křiku na kurtu za celý turnaj. Po téhle tiskovce už konečně zmlknu.“ (smích)

Říkáte, že tenis stále hrajete, protože ho milujete. To se lehčeji řekne, než udělá. Co ještě vás žene zpět po všech vrcholech i kraších na kurt?

„Stále chci zažívat pocit z vítězství, ten miluji ze všeho nejvíc.“