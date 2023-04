Svitolinová je zpět, půl roku po porodu. Bouřlivý aplaus a prohra po bitvě

Gael Monfils and Elina Svitolinová mají spolu dceru • Reuters

Půl roku po narození dcery se bývalá světová trojka Elina Svitolinová vrátila na elitní tenisový okruh třísetovou porážkou. Na zelené antuce v americkém Charlestonu Ukrajinka podlehla 7:6, 2:6 a 4:6 Julii Putincevové z Kazachstánu. O postup do druhého kola bojovaly dvě a tři čtvrtě hodiny.

Když osmadvacetiletá rodačka z Oděsy vstupovala na kurt a diváci ji bouřlivě vítali, měla husí kůži. „Ani fyzicky to pro mě nebylo vůbec jednoduché. A ukázalo mi to, že na tom nejsem nejlépe, ale pomalu se do toho dostávám,“ řekla Svitolinová, jež má s francouzským tenistou Gaëlem Monfilsem dceru Skai. Ti během jejího návratu na kurt byli doma v Monaku.

Svitolinová už byla bez dcery týden v únoru, když na rodné Ukrajině sužované ruskou invazí navštívila babičku a další příbuzné a věnovala se charitě pro děti. Rozhodnutí pořadatelů Wimbledonu v létě umožnit tenistům z Ruska i Běloruska na nejslavnějším turnaji startovat označila za smutné.