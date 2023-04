Kouč Kvitové o stravě i tréninku sokyň: Brýle pro virtuální realitu nemáme

Od listopadu pracujete jako kondiční trenér v týmu Petry Kvitové . Jak ke spolupráci mezi vámi došlo?

„Poznali jsme se asi před čtyřmi lety na TK Sparta Praha, kde jsem v té době působil jako klubový trenér. Nějak víc jsme ale do kontaktu nepřicházeli. Později jsem začal trénovat hráče individuálně. Vystřídala se u mě Bára Strýcová , Tomáš Machač, Jonáš Forejtek… Zhruba pět měsíců zpátky mi zavolal trenér Marušky Bouzkové, která říkala, že hledá kondičáka. Ze spolupráce ale nakonec sešlo, Týden na to se mi pak ozval Jirka Vaněk (trenér Kvitové), jestli bych neměl zájem dělat kondici pro Petru. Známe se tedy už dlouho, ale osud nás dohromady svedl až nyní.“

Petra prý nepatří zrovna mezi milovníky kondičních tréninků.

„Péťa je docela specifický sportovec. Máte pravdu, že v kondici si moc nelibuje. Například Bára Strýcová absolvovala klidně dva velmi náročné kondiční tréninky denně, které byly hodně podobné mužským. Tomu odpovídala i její hra - tenis měla dost kondičně zaměřený. U Péti je to trošku jinak. Ta naopak hraje rychlý a velmi útočný tenis, který je o dvou, třech úderech a tím to hasne. Je to typ hráčky, která řídí hru a diktuje tempo. Výměny jsou zpravidla hodně krátké, čemuž jsem kondiční přípravu přizpůsobil.“

Co tedy všechno zahrnují Petřiny kondiční tréninky?

„Hodně záleží, v jaké fázi přípravy jsme a jak dlouho máme do turnaje. Obecně je to ale kombinace běžeckých tréninků a posilovny. Petra si docela oblíbila chodit si před snídaní zaběhat. Běhání normálně moc nemusí, ale zrovna nedávno mi říkala, že takhle ráno je to fajn, protože si u toho vyčistí hlavu. Kromě toho zařazujeme také krátké intervalové sprinty. Co se týče tréninku ve fitku, hodně se zaměřujeme na posilování středu těla a pánve. U posilování docela často používáme různé pomůcky jako odporové gumičky, kettlebelly, činky nebo kladky. Svaly většinou cvičíme funkčně, a ne izolovaně, což znamená, že se při jednom cviku snažíme zapojit hned několik svalových skupin. Kombinujeme to taky s kondicí na tenisovém kurtu, kde běháme na krátké vzdálenosti s medicinbalem, bez medicinbalu, používáme běžecký žebřík…“

Pro Petru jste před Miami vymyslel i driblovací cvičení.

„Jirka Vaněk mě požádal, ať vymyslím nějaký cvik na zápěstí. Před turnajem v Indian Wells měla Péťa totiž nějaké problémy se servisem, u kterého hraje zápěstí důležitou roli. Říkal jsem si, že jak ji znám, bude se jí driblování líbit. Mohl jsem jí dát obyčejnou činku, ale věděl jsem, že má ráda hry a tohle ji bude bavit daleko víc. Vymyslel jsem jí tedy takové driblovací cvičení s basketbalovým míčem, které jsme pak dělali i na kurtu. A zřejmě se to vyplatilo, protože zápěstí jí v Miami chodilo, jak mělo.“

Prý si Petra před zápasem taky ráda kope.

„Ano, nožičky, to dělá už léta. Máme takový malý míč, s kterým si ve trojici s Petrou a Jirkou Vaňkem kopeme. Abychom si to ztížili, držíme v ruce ještě kostku, kterou si při kopání přehazujeme. Jirka vzpomínal, že když s tím začínali, soupeři na ně docela koukali. Za týden tam ale přibyl další tým s kopačákem a teď už je tam snad deset hráčů, kteří si se svými trenéry taky kopou. Tohle se ale v tenisovém světě děje docela běžně. Týmy se od sebe navzájem inspirují.“

Zavedli jste v tréninku s Petrou něco, co jste viděli u soupeřek?

„V dnešní době toho hráči dělají spoustu. Na kurtu jsou k vidění třeba tenisté, kteří na sobě mají brýle pro virtuální realitu. Představují si, že hrají tenis a chodí do pohybů jako v zápase. Další v tréninku rádi využívají dýchací masky, jiní si zase večer nasazují červené brýle, aby je neozařovalo bílé světlo a nenarušilo jim spánek. Každý má zkrátka to své. Nicméně my nic takového neděláme. Myslím, že tyhle věci jsou fajn a nikomu neškodí, ale Péťa už má zaběhlou svoji rutinu a tohle k podání dobrého výkonu zkrátka nepotřebuje. Vyhovuje jí to tak, jak to je a nemusí to ničím rozšiřovat. Akorát by jí vysávalo energii myslet na detaily jako je nasadit si v sedm večer červené brýle. My se tedy budeme spíše držet toho kopání a driblování.“

Jak byste zhodnotil Petru jako svěřenkyni?

„Musím říct, že je velmi skromný člověk. Je neuvěřitelné, že toho tolik dokázala a stejně se chová naprosto pokorně. Taky je to inteligentní, moc milá a hodná holka. Jako svěřenkyně je hodně poctivá. I když kondici úplně nemiluje, tak všechno, co se řekne, udělá. Samozřejmě ve vtipu se mnou občas smlouvá a říká, že se jí do toho nechce. Ale moc dobře ví, že se to stejně bude muset udělat i přesto, že ji to nebaví. Když vidím, že se do toho musí hodně přemlouvat, tak se ji snažím namotivovat. Má moc ráda kafe, tak jí například řeknu, že až odtrénujeme, půjdeme za odměnu na kávu.“

Petře je aktuálně 33 let, což je ve světě profesionální sportu považováno za vyšší věk. Zohledňujete to nějak v tréninku?

„V tréninku ne, spíš v odpočinku a regeneraci. Maká pořád stejně, jen má daleko víc masáží, poctivě strečujeme a chodíme do ledové vody. Ice bath si Petra dává vždy jen do poloviny těla a vydrží tam 4 až 5 minut. Vždycky je to ale o pocitu. Pokud cítíte, že je vám to nepříjemné, tak je vždy lepší vylézt a nekoukat na čas.“

Jak vypadá vaše spolupráce s Petrou? Jezdíte na všechny turnaje?

„Vidíme se prakticky denně kromě víkendu. Co se týče turnajů, jezdím asi na tři čtvrtiny. Byl jsem pryč celý leden, únor jsem zůstal doma, březen jsem byl zase pryč…a takhle se to pořád prolíná. Například na turnaj do Stuttgartu, který se hraje teď v dubnu, pojede Péťa sama. Skrz to, že mám rodinu, se to snažím dělat tak, abych nebyl pryč víc jak měsíc v kuse.“

Co na to říká manželka?

„Než jsem práci pro Péťu vzal, tak jsem to s ní konzultoval. Na turnaje jsem dřív jezdil už s klukama – Jonášem Forejtkem a Tomášem Machačem, takže věděla, co to bude obnášet. Samozřejmě čím vzdálenější destinace, tím je to horší. Třeba turnaje v Austrálii nebo Americe zaberou pomalu celý měsíc. Každopádně manželka mě podporuje, i když je to pro ni náročné. Má svoje podnikaní a skloubit to se starostí o děti, obzvlášť když jsem pryč, není úplně jednoduché. Teď se ale bude jezdit na turnaje po Evropě, takže bych jim to chtěl vykompenzovat a brávat je s sebou.“

Máte kromě trénování kondice na starosti ještě něco?

„Tak například v době turnajů zajišťuju pro Petru jídlo. Nepředstavujte si ale, že bych to sám vařil. (směje se) Prostě zajdu do restaurace a tam domluvím, aby vše připravili podle našich představ. Ty ale nejsou nějak složité. Petra si dává nejraději suché těstoviny s olivovým olejem a trochou šunky. Taky mám na starosti přípravu energetických nápojů, které jsou fajn například proti křečím. Před tréninkem nebo zápasem jí tedy připravím dvě půllitrové lahve. Pak jsem samozřejmě k dispozici i při tenisovém tréninku. Jelikož jsme tam většinou jen ve třech, pomáhám Jirkovi na kurtu, co se týče balónů a podobně.“

Mohl byste říct, jak obecně vypadá Petřin jídelníček?

„Je hodně pestrý. Ráno miluje avokádový toust s vajíčkem, přes den si dává většinou těstoviny nebo rýži. Teď jsme jedli hodně taky udon nudle. Měli jsme je připravené většinou jako bowl s fazolemi, mrkví a další zeleninou. Neřešíme kalorie a ani nelpíme na tom, co si Petra přesně dá nebo nedá. Sama ví, co je zdravé, takže jí do toho moc nemluvím.“

A dá si občas i něco ne úplně zdravého?

„Určitě, asi jako všichni hráči na okruhu. Nedávno o tom mluvil i Daniil Medveděv, který říkal, že si občas dopřeje pizzu a pivo. A podobně to má i Péťa. Když si tak zvaně uletí, tak se jde na pizzu, dá si sklenku vína nebo na zmrzlinu. Protože má ráda kafe, občas si k tomu přiobjedná ještě nějaký koláč. Není to ale určitě na denním pořádku.“

Co nějaké výživové doplňky?

„Užívá mastné kyseliny omega 3, které podporují obnovu buněk plus třeba ještě vitamin C. Kvůli dopingovým kontrolám dáváme opravdu velký pozor, aby to všechno byly jen přírodní věci. Tenisté jsou totiž daleko víc střežení, než třeba hokejisté nebo jiní sportovci. Na tohle dbáme hodně.“