Vyčerpaná Muchová padla v dalším velkém finále. Slaví americké mládí

Karty byly před finále rozdány poměrně jasně. Obě tenistky hrály o největší titul kariéry, nestály však na stejné startovní čáře. Gauffová potřebovala na postup do finále jen 6 hodin a 24 minut, Muchová dřela na titulový zápas přes deset hodin a už po maratonském semifinále s Arynou Sabalenkovou hlásila: „Je to dřina, cítím na těle, že jsem tady sehrála čtyři tříseťáky. V pondělí mám narozeniny, asi stárnu,“ usmála se rodačka z Olomouce, která 21. srpna oslaví sedmadvacetiny a na finále nastoupila se zavázaným levým stehnem a již tradičním tejpem přes břišní svaly.

Vyčerpané Češce nepřidal ani fakt, že finále ve státě Ohio odstartovalo v půl druhé odpoledne za víc než třicetistupňového vedra.

Podle očekávání tak začala zápas tenistek, které se spolu ještě nikdy neutkaly a ani netrénovaly, lépe domácí Gauffová. Devatenáctiletá hvězda je na velké vlně, vyhrála 10 z posledních 11 utkání včetně titulu z Washingtonu. Její šňůra koresponduje s časem, co se k jejímu týmu přidal legendární Brad Gilbert, sám skvělý hráč a někdejší trenér Andre Agassiho či Andyho Roddicka.

Atletická teenagerka Gauffová ovládla první set za 43 minut 6:3, když třikrát prorazila servis české soupeřky a působila mnohem čerstvěji. V druhé sadě už Muchová věděla, kudy cesta nepovede. Častými náběhy na síť se pokoušela zkracovat výměny, což přispělo k chvilkovému vyrovnání sil na kurtu.

To trvalo pouze do stavu 2:2, pak už zase kralovala Američanka a prchla do vedení 5:2. V takřka beznadějné situaci se Muchová vzepjala k poslednímu odporu. V osmém gamu smazala tři mečboly soupeřky, následně game při vlastním podání otočila z 0:30 a snížila na 4:5. Druhou příležitost dopodávat zápas už ale Gauffová využila čistou hrou a po necelých dvou hodinách jásala z největšího titulu kariéry.

Díky úspěchu v Cincinnati Muchová najde své jméno v novém vydání žebříčku na životním desátém místě. A stane se teprve desátou českou tenistkou, jež se do téhle společnosti dostala.

„Loni na konci jsem byla ve třetí stovce a teď tohle. Neuvěřitelné. Vždycky jsem doufala a věřila, že se do desítky můžu dostat, ale zranění mě držela zpátky. Konečně jsem to dokázala a do konce života můžu říkat, že jsem byla v top 10. Je to velký počin,“ radovala se po semifinále, které jí dalo jistotu.

Česky momentálně drží na WTA příčky od devátého do dvanáctého místa v tomto pořadí – Vondroušová, Muchová, Kvitová, Krejčíková.

Zatím jedinou českou šampionkou v Cincinnati zůstává Karolína Plíšková, jež turnaj ovládla v roce 2016 a následně postoupila do finále US Open. Kam to na posledním grandslamu roku, jenž začíná už 28. srpna, dotáhne Muchová?

Týden na regeneraci a doléčení šrámů i příznivý grandslamový program, kdy máte mezi zápasy den volna, by mohly stačit k tomu, aby v New Yorku nekončila s prázdnou nádrží.