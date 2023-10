Pavláskovi vychází restart: Djokovič byl zážitek! Parťák? Měl jsem štěstí

Během singlové kariéry se ukázal na věhlasných grandslamech, ve světovém žebříčku atakoval 70. místo, na turnajích kategorie ATP se však i vinou zranění a problémů s loktem usadit nedokázal. Začátkem loňské sezony vyhlásil Adam Pavlásek (28) nové ambice, stal se ryzím deblistou s vizí prokousat se ze suterénu na výsluní. A povedlo se mu to rychleji, než by kdokoliv čekal.

Přesun z hanáckého klubu do Prahy neměl před lety patřičný efekt, Adam Pavlásek už je znovu „doma“ v Prostějově, kde je součástí sestavy, jež nedávno ukázala sílu v Davis Cupu. „Dobří holubi se vracejí. Myslím, že už tady zůstanu až do konce kariéry. Je tady skvělá parta kluků,“ pochvaloval si. Česká jednička Jiří Lehečka i vycházející star Jakub Menšík se společně s Pavláskem podílejí na letošním tažení v týmové soutěži.

Možná ještě před rokem by nikdo netipoval, že se znovu objevíte v zápase proti Novaku Djokovičovi. Restart kariéry a zrození deblisty probíhá podle představ?

„Samozřejmě by to moc lidí neřeklo, že za rok a půl práce se vyhrabu z pozice 550 nebo 600, že budu atakovat grandslamy, zahraju si čtvrté kolo Wimbledonu. A teď přišla třešnička Davis Cup. Ani já sám jsem v takový restart nevěřil. O to je to sladší, o to jsem víc rád, že se práce v deblu tak rychle ukázala.“

Na daviscupový týden ve Valencii se jen tak nezapomene, že?

„Co jsme tam s klukama a celým realizačním týmem zažili, bylo něco neskutečného. Vyhrály se všechny zápasy, zvládli jsme to se skóre 9:0. Nevím, kolik lidí věřilo, že takový úspěch můžeme udělat. Završilo se to tím, že jsem ve čtyřhře porazil Djokoviče. Ač to byl rozhodnutý stav, oba týmy chtěly vyhrát. O to je to cennější vítězství.“

S Menšíkem jste zvládli debl proti Španělsku i Koreji. Na závěr proti Srbsku rozhodoval supertiebreak (10:3). Vy jste po boku Tomáše Macháče předvedl famózní výkon a korunoval celý týden završený postupem do Málagy.

„Měli jsme trošku štěstí, že se Carlos (Alcaraz) po US Open vytáhl z Davis Cupu. Naše šance to zvedlo nahoru. Pak už bylo v sobotu rozhodnuto, že postupujeme my i Srbsko, ale nikdo nechce prohrát. S Djokovičem jsem měl čest potkat se už podruhé – poprvé to bylo ve Wimbledonu (2017 – 2. kolo) ve dvouhře, kde mě vypráskal. Ale čtyřhra je teď moje priorita, a i když pro Novaka samozřejmě není, bude to zážitek, na který budeme všichni vzpomínat do konce života.“

Další zážitky mohou přijít na závěrečném turnaji pro osm nejlepších týmů světa. Troufnete si vyhlásit nejvyšší cíle?

„Všechny týmy pojedou do Málagy vyhrát. Nikdo si neplánuje cíl například v podobě postupu do semifinále. My máme ve čtvrtfinále Austrálii, což je asi horší varianta, než kdybychom dostali Finsko. Ale taková šance v Davis Cupu pro Česko dlouhé roky nebyla. Rozhodně ovšem musíme přemýšlet krok za krokem, zápas od zápasu.“

Vy jste udělal v sezoně ohromný progres. Z challengerů jste se propracoval až na grandslamy i podniky ATP Tour. Nastal zlom díky začátku spolupráce se zkušenějším uruguayským parťákem Arielem Beharem?

„Tam jsem měl velké štěstí, kdyby nebylo Ariho, pravděpodobně bych