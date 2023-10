Otrávená Šafářová po zákazu: Hloupé. Nikdo nic netušil, pak mi poslali mail

Lucie, povězte, jak se vše seběhlo?

„V úterý večer jsem dostala email od ITF, že jsem nesplnila návratovou proceduru a odhlašují mě z turnaje. Strašně mě to překvapilo. Volala jsem agentovi a ptám se, co to má znamenat. Sám z toho byl překvapený. Případů, kdy se takhle hráčky vrací, není zase tolik, takže supervizor na místě ani turnajový ředitel nic nevěděli. Moje volná karta šla ke schválení přes francouzskou federaci i ITF a nikdo s tím neměl problém. A najednou byl. Je zvláštní, proč to není lépe zařízené a neřeknou mi to dopředu. Nechají mě odehrát zápas a pak mě stopnou. To mi přijde hloupé. Dopadlo to pro mě nemilým překvapením, ale nemůžu s tím nic dělat. Musím respektovat pravidla.“

Jak má návratová procedura, kterou jste nesplnila, vypadat?

„Šest měsíců dopředu musíte vyplnit formulář, že se vracíte na profesionální túru, aby vás pustili hrát. To mi přijde moc na to, abych si zahrála jednu pětadvacítku… Nevím... Za mě to je dost zvláštní.“

Asi jde i o to, že se opět musíte zapojit do programu WADA a být k dispozici antidopingovým komisařům.

„Taky. Ale zase je v tom hrozný zmatek. Můj agent má i Kim Clijstersovou, která se před pár lety vracela, a s ní prý nic takového nedělali, jinak by to věděl. Asi je to novinka. Ale ano, věřím, že WADA a antidopingové kontroly v tom budou hrát určitě velkou roli.“

V úterý vpodvečer jste měla nastoupit ke čtyřhře po boku sedmnáctileté neteře Emmy Dvořáčkové, nakonec jste ale nehrály. Už vešla v platnost stopka od ITF?

„To ještě ne, ale do toho všeho neteř onemocněla. Po mém zápase dostala horečky, takže to dopadlo takhle…“

Užila jste si alespoň svůj první singlový zápas po pěti letech a hned vítězný? Nejste po něm moc rozlámaná?

„Myslela jsem si, že to bude hodně špatné, ale není to tak hrozný. (smích) Překvapila jsem sama sebe, level mého tenisu byl dobrý. Soupeřka byla mladá, výborně servírovala, šla do toho, hrály jsme dobré výměny. Lidi, co tam byli, nás chválili. Dokonce turnajový ředitel mi řekl, že nechápe, proč existuje šestiměsíční procedura, když já jsem schopná hrát dobrý tenis hned. (smích) Pak už jsme se tomu pousmáli, podali jsme si ruku a řekli jsme si, že to zopakujeme příští rok a budeme na to připravení.“

Takže vše berete už s nadhledem, nebo jste ze zmatků otrávená?

„Jsem z toho otrávená. Udělali jsme si hezký výlet jako rodina, ale když už jsem tu byla, chtěla jsem hrát a naplnit důvod výletu, což bylo zahrát si s neteří. Nedá se nic dělat, naplníme ho jindy. Spíš mi přijde hloupé, že ani supervizor nemá potřebné informace a pak mi zakážou pokračovat na turnaji takovým způsobem. Mluvili jsme i s ITF, omlouvali se nám za to, ale pravidla jsou prý prostě takhle nastavená, a když vyplním formulář, nebude pak problém. Ale já se nechci vracet, jen si jednou zahrát. Když formulář vyplním, vyplývají z toho další profesionální povinnosti, které už mít nechci.“