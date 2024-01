16 es, velká krádež a zápas roku už teď. Ještě jsem tady, ukázala Plíšková

Zápas roku hraný 3. ledna? I to je možné. Tak strhující podívanou nabídly Karolína Plíšková s Naomi Ósakaovou ve 2. kole turnaje v Brisbane. 30 es, 87 vítězných úderů celkem a jen 36 nevynucených chyb – to jsou čísla řeže dvou bývalých světových jedniček, z níž vzešla vítězně po náramné otočce ta česká (3:6, 7:6 (4), 6:4). Není to jen náhoda, Brisbane je pro Plíškovou nejúspěšnější tenisové loviště, vždyť vyhrála tři z posledních čtyř ročníků pětistovkového turnaje.