Terminátorka Plíšková! V Dauhá jsou z ní paf, líčí Hrdlička. Prozradil kouče

V nohách má osm zápasů za posledních devět dní. A zběsilý přesun z Evropy do Asie - z rumunské Kluže do katarského Dauhá. Jen minuty přitom scházely k tomu, aby Karolína Plíšková nestihla letadlo a v Kataru vůbec nenastoupila. Projevila se ale i jako zdatná sprinterka, vše dobře dopadlo a jednatřicetiletá veteránka prožívá i díky tomu nejúspěšnější týdny tenisové kariéry za poslední roky. Po titulu z Rumunska, prvním po čtyřech letech, zapsala v Dauhá cenné čtvrtfinále na velkém turnaji WTA 1000. A to ji ještě ve čtvrtek večer čeká střet s Naomi Ósakaovou. Zákulisí obdivuhodného dobrodružství KP líčí z místa tenistčin manžel a manažer Michal Hrdlička.