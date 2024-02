Menšík (18) o životním týdnu: Tohle je jen začátek, snad příště trofej zvednu

Nezapomenutelný týden v Dauhá ukázal české vycházející hvězdě, že už v osmnácti letech dokáže hrát s nejlepšími tenisty planety. Jakub Menšík si postupem do finále podniku ATP 250 vytvořil žebříčkové maximum (87. pozice) a již v únoru se přiblížil předsezonnímu cíli probojovat se do světové osmdesátky. „Jména, proti kterým jsem hrál, jsou velice zvučná. Dokázal jsem je přelstít, tohle mi dodalo velikou motivaci,“ prohlásil pro iSport.cz po přesunu na významný podnik do Dubaje.

Jakube, po fantastickém tažení v Dauhá jste na sociální sítě napsal: Tohle je jen začátek. Co jste tím myslel?

„Že si přeji, abych takových finále v budoucnu v tenisové kariéře odehrál co nejvíce. A samozřejmě jich co nejvíce vyhrál. Tohle jsem napsal z důvodu, že to byl můj první turnaj a hned takhle úspěšný. Budu makat dál, turnaj mi ukázal, že už mám na to hrát proti nejlepším a třeba je i dokonce pravidelně porážet. Tohle mi dodalo velikou motivaci do dalších akcí, bojů a do další práce. Budu makat a doufám, že v příštích turnajích a finále trofej zvednu.“

V hlavní soutěži jste startoval díky programu tenisové asociace na podporu talentů. S jakými cíli jste do toho šel?

„Před startem bych určitě nečekal, že se dostaví takový výsledek. Byla to moje první akce ATP 250, takže jsem ani já, ani můj tým nepředpokládal, že zahraji tak skvělý výkon. Před turnajem jsem si to chtěl užít, nasbírat spoustu zkušeností a otestovat si, jaké je hrát na úplně nevyšší úrovni. Nebyla očekávání, vůbec nic takového. (usmívá se) Ba naopak, chtěl jsem si to užívat