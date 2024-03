Absolutní šok! Djokovič prohrál se 123. hráčem světa. Zázrak, žasl mladík

Do hlavní soutěže úvodní tisícovky sezony se dostal jako šťastný poražený z kvalifikace (prohrál s Belgičanem Davidem Goffinem), 123. hráč světového žebříčku Luca Nardi pak ve 3. kole způsobil naprostou senzaci, když po třísetové bitvě vyřadil jedničku Novaka Djokoviče.

„Před touto nocí mě ani nikdo neznal. Doufám, že si diváci zápas užili. Jsem maximálně šťastný,“ usmíval se dvacetiletý rodák z Pesara během pozápasového rozhovoru na kurtu.

Nardi toho na elitním okruhu v kariéře zatím příliš neodehrál, první výhru nad hráčem top 50 získal právě až tady v Indian Wells, když ve 2. kole zdolal Číňana Č'-čen Čanga.

Letošní sezonu odstartoval na challengerech v Indii a na předchozím turnaji padl s Ramkumarem Ramanathanem (462. hráčem světa). „Opravdu nevím, jak jsem to dokázal (udržet nervy). Myslím, že je to zázrak. Jsem dvacetiletý kluk, který je okolo 100. místa světového žebříčku a porazil jsem Novaka. Je to bláznivé,“ smál se Nardi. V osmifinále nyní vyzve Američana Tommyho Paula.

Nardi se stal nejhůře postaveným hráčem v žebříčku, který dokázal zdolat Djokoviče na podnicích ATP Masters 1000 nebo na grandslamech. Odměnou mu bude také premiérový postup do elitní stovky žebříčku.

„Gratuluji mu, že zejména ve třetím setu hrál skvělý tenis,“ řekl vítěz 24 grandslamových titulů. „Dostal se do soutěže jako lucky loser, takže opravdu neměl co ztratit a hrál skvěle. Zaslouženě vyhrál. Spíš mě překvapila moje úroveň, která byla opravdu špatná,“ přiznal Djokovič.

Šestatřicetiletý Srb v letošním roce prohrál potřetí, z toho podruhé s mladým soupeřem z Itálie – na Australian Open nestačil v semifinále na Jannika Sinnera. Stále tak čeká na první turnajový titul. „To je něco, na co nejsem zvyklý. Většinu své kariéry jsem začínal sezonu vítězstvím na grandslamu nebo třeba v Dubaji… Ale to je součást sportu, musíte to prostě přijmout,“ vyprávěl smířlivě Djokovič. „Doufám, že ještě nějaké trofeje vyhraju. Poslední turnaje jsem se k tomu moc nepřiblížil, tak to snad dokážu prolomit,“ dodal.