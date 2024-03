Lehečka slavil v Indian Wells velkou výhru! Jak napodobil Berdycha?

Od chvíle, co Tomáš Berdych v roce 2013 ve čtvrtfinále v Cincinnati zdolal světovou dvojku Andyho Murrayho, čekal český mužský tenis na vítězství na podniku Masters hraném na betonu proti hráči z top 5 světového žebříčku.

Dokázal to až v neděli Jiří Lehečka – a to přímo před zraky svého mentora a člena týmu Berdycha.

„S Rubljovem to byl náš čtvrtý souboj, takže jsme oba věděli, co můžeme očekávat. Loni jsem ho jednou porazil, ale tady v Indian Wells jsem s ním snadno prohrál. Takže to bylo něco, co jsem potřeboval zlepšit,“ řekl Lehečka pro ATPTour.com.

Český tenista dominoval díky agresivní hře, trefil 31 vítězných úderů ve srovnání s pouhými osmi ze strany Rusa. Pomohl si i 9 esy a soupeři nenabídl jediný brejkbol.

„Cítím se jistější a myslím, že se zlepšila i moje hra,“ pochvaloval si Lehečka útočný styl, který mu proti favorizovanému soupeři vycházel. „Snažil jsem se soustředit na své podání, nedávat mu moc šanci nadechnout se. A fungovalo to dobře.“

Proti Rubljovovi tak zopakoval loňskou výhru z Dauhá, s hráči top 5 má Lehečka nyní bilanci 2:7.

„Vždy jsem si věřil a věděl jsem, že mám hru na to, abych tyto hráče porážel. Ale vloni tomu samozřejmě ještě něco chybělo,“ řekl Lehečka, který do letošní sezony vstoupil titulem na podniku v Adelaide. V živém žebříčku ATP je nyní na 29. pozici.

V osmifinále významné tenisové akce v Indian Wells narazí na Řeka Stefanose Tsitsipase. S bývalou světovou trojkou a aktuálně 11. hráčem světa Lehečka prohrál loni ve čtvrtfinále Australian Open i na startu sezony 2022 v semifinále v Rotterdamu.