Odcházení „superpinkače“ Djokera, Alcarazův návrat, kdo po Kaderkovi?

Tohle střídání tenisových stráží bude postupné, ale nevyhnutelné: jak pomalu končí éra Novaka Djokoviče, tím víc se dere do popředí mladá dynamická dvojice Sinner – Alcaraz (aktuální vítěz z Indian Wells), kterou spojuje jednak autentické přátelství, jednak nesporná tenisová rivalita. „Oba jsou přírodňáci, dobré povahy. Jejich zápasy, to je naprosto skvělý tenis, na který se fakt krásně kouká. I když se sami jako rivalové neberou, nesnášejí porážky a proti sobě ze sebe dostanou to nejlepší,“ říká v novém díle tenisového podcastu Centrkurt redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Jaroch.