Sabalenková hrála poprvé po smrti expřítele (†42). Porazila kamarádku

Tenistka Aryna Sabalenková nastoupila na turnaji v Miami čtyři dny po smrti bývalého partnera Konstantina Kolcova k prvnímu zápasu a duel s kamarádkou Paulou Badosaovou s přehledem zvládla. Světová dvojka z Běloruska, jež měla na Floridě na úvod volný los, porazila španělskou soupeřku 6:4, 6:3 a postoupila do třetího kola.

Pětadvacetiletá vítězka Australian Open se od pondělního skonu bývalého běloruského hokejisty, který policie v Miami vyšetřuje jako sebevraždu, držela stranou médií. Ve středu jen vydala stručné prohlášení, z něhož vyšlo najevo, že už s Kolcovem netvořili pár. Na kurt k pátečnímu zápasu, který začal kvůli vytrvalému dešti s více než šestihodinovým zpožděním, nastoupila v černém, stejně jako Badosaová.

„Ne, ani v nejmenším mě (hra Sabalenkové) nepřekvapila. Je to velice, velice silná žena, silná osobnost, můžete to vidět na kurtu. Věděla jsem, že bude hrát dobře,“ konstatovala Badosaová. „Nebylo příjemné hrát v takové situaci s nejlepší kamarádkou. Ale obě jsme psychicky hodně odolné, to jsme dokázaly,“ dodala.