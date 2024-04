Advokát Kotrba chce vést český tenis: Kaderka? Nějaký boj jsme měli...

První uchazeč o místo předsedy Českého tenisového svazu je známý. Přihlásil se o něj brzy padesátiletý advokát Jakub Kotrba, jenž má blízko k dlouholetému mecenáši českého tenisu Tomáši Chrenkovi. Pokud by na valné hromadě ČTS, která proběhne 7. června v Praze, uspěl, Chrenkova společnost Agel by obnovila pozastavenou podporu svazu.

Potetované paže, korálky na zápěstích, právnická mluva a minulost sportovce. Tak působí Jakub Kotrba, posledních pět let předseda představenstva TK Sparta Praha a blízký spolupracovník Tomáše Chrenka i šéfa basketbalu a ČUS Miroslava Jansty, s nímž působí v advokátní kanceláři.

Volby nového předsedy ČTS, nikoliv už prezidenta, budou ve znamení snahy o očistu. Vy jste předsedou představenstva TK Sparta Praha, to znamená, že jste nutně musel přijít do kontaktu s obviněným Ivem Kaderkou. Jaký jste spolu měli vztah?

„Náš vztah s panem prezidentem spočíval v tom, že jsem byl v představenstvu na Spartě a nějakým způsobem jsme s ním bojovali tak jako většina lidí v tenisovém hnutí. Když někdo projevil trošku jiný názor než jeho, tak se mu to nelíbilo. Na druhou stranu to nebylo nic, co by mě dramaticky trápilo. Ale samozřejmě nějaký lehký boj jsme spolu měli. Byl čas, kdy jsme spolu nemluvili, tedy spíš on se mnou.“

Proč vás napadlo kandidovat na místo předsedy ČTS?

„Jedním z bodů, které po tenisu požaduje Národní sportovní agentura, je změna stanov a volba nového předsedy. Tak jsem dospěl k názoru, že bych chtěl zkusit kandidovat. Na základě toho jsme vstoupili v jednání s řadou lidí, kteří chtějí tenisu v jeho nelehké situaci pomoci a chtějí se na jeho obnově a zvýšení kreditu podílet. Vstoupili jsme v jednání a na základě toho oznamuji dnes tuto skutečnost.“

Co ještě vás ke kandidatuře vede?

„Cíl je snaha pomoci tenisu v této době. V mládí jsem byl aktivním sportovcem (hrával basketbal za USK Praha), stále mám ke sportu blízko. A když se tady ta možnost nabízí, tak díky tomu, čím jsem si za ta léta prošel a měl možnost nahlédnout pod pokličku fungování sportu a spolků, jakými jsou sportovní svazy, tak nastává doba, kdy už je třeba něco vracet zpátky. Je to výzva a ty mám rád. Zdá se mi, že by to se znalostmi, které jsem za ta léta nasbíral, mohlo fungovat.“

Působíte ale, že kandidatura není jen vaším nápadem.

„Je to výsledek širší poptávky, která směřuje k tomu, že situace, jež v tenise nastala, je neúnosná a je třeba ji změnit. Byli bychom rádi, aby tenisový svaz vedlo pro další období nějaké předsednictvo, které bude složeno ze tří zástupců. Ti musí obsáhnout vyřešení nelehkého stavu, který se týká financování, vztahu s NSA, potažmo finančním úřadem. Další by měla být část, která bude mít na starosti ekonomiku svazu, nastavení požadovaných procesů. A třetí zástupce by měl být někdo, kdo bude tenis prezentovat navenek a bude zástupcem kontinuity tenisového prostředí.“

Prozradíte jména potenciálních spolupracovníků?

„Omlouvám se, zatím nejsme domluveni úplně na všem a ti lidé potřebují ještě nějaký čas na rozhodnutí, takže je ještě nemůžu jmenovat.“

Není tajemstvím, že jste blízkým spolupracovníkem Tomáše Chrenka, jednoho z nejbohatších Čechů a dlouholetého mecenáše českého tenisu. Jaký máte vztah?

„Mám s jeho synem advokátní kancelář a jsme právními zástupci společnosti Agel. Ten vztah je asi víc než jen klient advokát. Je založený na lidské důvěře a elementární lidské slušnosti. Vím, že když se na něčem domluvíme, tak to platí.“

Společnost Agel po aféře Kaderka zastavila podporu tenisu. Je ochotná ji znovu spustit?

„Vstoupili jsme v jednání se společností Agel. Poté, co nastala situace, která nastala a pozastavila podporu, bylo řečeno, že za předpokladu, že dojde ke změnám, tak bude ráda pokračovat a podporovat český tenis, protože vidí nějaký vývoj, který směřuje kupředu.“

Blízko máte také ke sportovnímu funkcionáři Miroslavu Janstovi, předsedovy basketbalové federace a České unie sportu. Je to tak?

„Je všeobecně známo, že doktor Jansta s námi v advokátní kanceláři nadále spolupracuje. Když jsem říkal, že jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku fungování sportovní funkcionařiny, od Mirka Jansty jsem spoustu věcí navnímal. Takže ano, s Mirkem jsem se o tom bavil.“

Schválil vám kandidaturu?

„Smál se a říkal, jestli jsem si jistý tím, do čeho jdu. (smích) Ale ano, schválil.“

Tenis je v kritické finanční situaci. Jak se dá řešit?

„Tenis zachránit potřebuje. Většina příjmů svazu je od NSA, už je tam jedna pokuta 30 milionů korun a další dvě až tři jsou určitě na cestě v podobné výši. Bavíme se o řešení problémů v řádech desítek milionů. Je třeba jednat a moje praxe advokáta mě naučila na tyto situace reagovat a pokusit se najít řešení, které bude bolet, ale mohlo by to být ku prospěchu, aby tenis nezanikl. Určitě to řešení má, protože za mě není řešením nechat tenisový svaz projít insolvencí. Protože když k ní dojde, tak dalších pět let ten spolek nemůže žádat o státní dotace. A bez dotační části nemůže sport v téhle republice existovat.“

Má svaz potenciál, aby generoval peníze i mimo těch státních?

„Určitě. Tenis je krásný produkt, jehož marketingový potenciál nebyl využit na sto procent. Myslím, že tam určitě potenciál je, abychom vygenerovali peníze, které by sice první léta byly využity na úhradu pokut, ale když něco nastartujete, může to časem generovat i peníze navíc.“

Kandidujete jen na jedno překlenovací funkční období jako krizový manažer, nebo byste rád vydržel u tenisu dlouhodobě?

„Rád bych budoval něco dlouhodobého. Ale teď čtvrtíme prase, které ještě běhá po dvoře. Bavíme se jen hypoteticky. Ale za předpokladu toho, že by se to podařilo a tým, kterých bych rád poskládal, by měl možnost fungovat, tak bych rád pracoval dlouhodobě.“