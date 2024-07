Vítězný návrat obra! „Jeskynní muž“ Opelka chce zpátky do špičky

Vypadal jako jeskynní muž, který se po letech vydal mezi lidi. Někdejší megatalent Reilly Opelka (26), zarostlý zamlklý dlouhán s výrazným outfitem včetně růžové kšiltovky, se po pekle se zdravotními problémy vrátil na tenisové kurty. Úspěšně. Nejvyšší muž (211 cm) na „okruhu“ rozstřílel v tie-breaku třetího setu Francouze Constanta Lestienna (6:1, 2:6, 7:6) a za dvě hodiny a pět minut pronikl do druhého kola turnaje Infosys Hall of Fame na newyorském Rhode Islandu.

Dosud poslední triumf slavil Opelka loni na začátku listopadu na challengeru proti krajanovi Tennisi Sandgrenovi. Pak se zranil a od té doby nehrál. Trápil ho bok, zápěstí…Jeho comeback se oddaloval. V americkém Newportu šlo o jeho první letošní soutěžní duel. Navzdory těžkostem ho zvládl, v závěru s bravurou a nevšedním klidem. Na Tour vyhrál po téměř dvou letech!

V roce 2015 vyhrál svérázný habán juniorku Wimbledonu, ve finále porazil kamaráda Taylora Fritze. Měla ho čekat zářná budoucnost s mnoha trofejemi a balíkem vydělaných peněz. Místo slávy však podstupoval zdlouhavá léčení, obrovské tělo mu vypovídalo službu. Když se nyní na divokou kartu konečně vrátil do kolotoče ATP Tour, navenek to nijak neprožíval. Po vítězném returnu v Newportu proti Lestiennovi, aktuálně 94. hráči světa, jen zatnul pěst. Přitom to pro něj musel být nesmírně silný zážitek. Fanda sportovních klubů z Chicaga a Lazia Řím v Serii A je zpátky, při síle a může se měřit s nejlepšími.

Minimálně na podání. Dvaatřicetiletému Francouzi, jenž v dlouhých stulpnách připomínal spíš fotbalistu, nasázel 16 es a připsal si další přímé body z dělového servisu. Také jeho drtivý forhend mnohokrát ukončil výměnu. Obnovený debut zároveň odkryl jeho slabiny v mezihře a pohybu. S hřmotnou postavou se občas po kurtu víceméně jen ploužil, kraťasy těžko dobíhal. Spoléhal na své dlouhé ruce a nohy. Kdyby byl Lestienne chytřejší a více varioval hru, nemohl by prohrát.

Hlavně ve druhé sadě divous Opelka úplně vypadl z role, odevzdal ji 2:6. V první byl ovšem skvělý a ve třetí dominantní na servise i v závěrečném tie-breaku. Metrákový chlapík, který je blízkým přítelem špičkového tenisty Taylora Fritze a byl mu na svatbě za svědka, je momentálně evidován na 1187. místě žebříčku. Jeho maximem je přitom sedmnáctá příčka z února 2022. Dostane se zpět do světové špičky? Na ATP Tour už vyhrál rodák z Michiganu v singlu dva turnaje. Potenciál má pořád obří, stejně jako postavu. Jen potřebuje vydržet zdravý.

Ve druhém kole ho čeká ve středu podobně neortodoxní Francouz Adrian Mannarino, milovník trpělivé uspávací hry s absencí silného vítězného úderu. Bude to interesantní střet dvou tenisových stylů.

Mimochodem, Opelkovým strýcem je Mike Vincent Opelka (66), známý americký moderátor a televizní producent.