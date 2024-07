Tom Cruise požádal o setkání, žasla Krejčíková. Objetí vzešlo od princezny

O vřelé přivítání se postarali vodáci v čele s Lukášem Rohanem nebo Josefem Dostálem. Vnímáte, že všichni čeští sportovci drží před olympiádou při sobě?

„Určitě ano. Měla jsem to možnost zažít na minulé olympiádě a tam jsme si hodně fandili a drželi pospolu. Je úžasné, že můžu reprezentovat a bude to nádherný zážitek. Moc se těším do Paříže, že s dalšími sportovci budeme závodit a snažit se dovézt medaile.“

Z Londýna jste si přivezla zřejmě nejslavnější tenisovou trofej. Zvládáte hektický program?

„Všechno bylo moc příjemné, úžasné. Posledních pár dnů jsem si užila a zažila jsem plno nových věcí, o kterých se mi ani nesnilo.“

Jak se vám usíná coby čerstvé wimbledonské šampionce?

„Usíná se mi dobře, jsem vždy večer úplně hotová, unavená. (usmívá se) Povinností je teď hodně. Je pravda, že jsem toho moc nenaspala.“

Dočkala jste se řady zajímavých zážitků – setkání se zpěvačkou Pink, zatancovala jste si s Carlosem Alcarazem. Která chvíle byla tou nejsilnější?

„Kromě toho, co jste vyjmenoval, se se mnou chtěl setkat Tom Cruise. Bylo úžasné, že on požádal o setkání.“

O čem jste si povídali?

„Hlavně mi gratuloval. Říkal, že to bylo super, jelikož finálový zápas viděl. Bavili jsme se celkově o sportu, protože jsme oba vášniví sportovci... A samozřejmě na mě zapůsobilo taky setkání s královskou rodinou. Nádherné.“

S princeznou Kate došlo i na objetí. Jak se to seběhlo?

„Z mé strany to nevzešlo... Měla jsem jasné instrukce, jak to bude probíhat, co jí mám říct, a to objetí vzešlo od ní. Hrozně moc milé.“ (usmívá se)

Bál šampionů patří taky mezi nezapomenutelné zážitky?

„V tanci moc zběhlá nejsem. Když jsme měli taneční na gymplu, bohužel jsem je nestíhala, protože jsem jezdívala trénovat. Měla jsem z toho trochu nervy, ale myslím, že to dopadlo dobře.“

Tanec wimbledonských šampionů. Podívejte se, jak se povedl Alcarazovi s Krejčíkovou Video se připravuje ...

Váš taneční partner Alcaraz vyhrál i předcházející Roland Garros. I vy máte titul z Paříže, z roku 2021. Můžete jej porovnat s čerstvým wimbledonským triumfem?

„Oboje je stejně skvělé, obou úspěchů si nesmírně vážím. Jsem ráda, že jsem je mohla zažít a že se mi to v kariéře podařilo. Navíc, když se to stalo zrovna ve Wimbledonu.“

Po zdravotní stránce se cítíte dobře? Přežila jste turnaj bez jediné bolístky?

„Kdybych měla přežít Wimbledon bez jediné bolístky, ani bych ho nehrála. (směje se) Protože to je nemožné. Je to tak obrovský nápor na tělo, že se tam vždycky něco malého objeví. Ale není tam nic vážného, co by mě limitovalo.“

Na londýnské trávě jste uhrála těžké první kolo, pak se dostala do laufu. Závěr finále proti Jasmine Paoliniové měl nádech dramatu. Můžete s odstupem času říct, který zápas byl nejtěžší?

„Všechna utkání byla opravdu těžká. Zápasů tam bylo hodně a všechny náročné. A finále? To se stalo hezkou třešničkou na úspěchu.“

Hodláte využít úspěch i marketingově?

„Chci se hlavně soustředit na sport, na to hraní. Mám v hlavě olympiádu a chci, abych tam byla co nejlíp připravená, abych tam mohla podat nejlepší výkon. Tyhle věci bude řešit člověk, který to má na starosti. Všechno je teď pro mě trochu nové. Wimbledonský úspěch se stal během posledních pár dnů a já jsem si spíš užívala věci, které jsou s tím spojeny. Vychutnávala jsem si zážitky, které jsem měla možnost prožít.“

Od finále jste zatím neměla příležitost jít na kurt, turnajový program je ale neúprosný a už v neděli startuje Livesport Prague Open. Následovat bude olympiáda. Zvládnete rychle přechod zpět na antuku?

„Doufám, že teď se mi už podaří jít zpět na kurt. Tím, že jsem hrála na trávě, bude přechod složitý. Jsem si toho vědoma a budu se hlavně snažit připravit tělo. Když už na turnaj jedu a chci se představit divákům, abych tam mohla hrát nejlepší tenis, který v ten moment dokážu. Půjdu do toho naplno.“

Turnaj WTA na Spartě splní účel i jako kvalitní příprava na pařížské Hry?

„Věřím, že ano. I na olympiádě budu hrát dvouhru a čtyřhru. A opravdu myslím, že to bude dobré. S Kačkou máme nádherné vzpomínky z minulé olympiády a myslím si, že i olympiáda v Paříži bude hodně speciální.“

Těšíte se na obnovení spolupráce se Siniakovou?

„Ano a hlavně věřím, že se nám bude dařit. Mně se teď dařilo a Kačce ve čtyřhře ve Wimbledonu také. Věřím, že síly spojíme a že se to povede i na olympiádě.“

Jaký je váš vztah v osobní rovině?

„Dobrý. Když jsme se loni rozešly, což bylo iniciované Kačkou, nebylo to nic osobního. Zkrátka pauza. V osobní rovině jsme na tom pořád stejně – vždy jsme na tom byly dobře.“

Fandíte si navzájem?

„Já věřím, že jo!“ (směje se)