Noskovou bavila pražská show: Bylo to povyražení. Vondroušové je mi líto

První krok v generálce na olympiádu zvládla na jedničku. Když se hlavním dvorcem pražské Sparty hlasitě rozlehlo její jméno, musela se Linda Nosková pousmát. Za burácivé podpory domácích fanoušků pak ve dvou setech (6:4, 6:4) zvládla první kolo Livesport Prague Open proti Katarině Zavatské. „Nejlepší příprava na Paříž by byla, kdybych to vyhrála a vylepšila loňský rok. Ale budu ráda za co nejvíc zápasů,“ usmívá se. Dnes se navíc dozvěděla, že ji na olympijské antuce čeká dvojí mise. V deblu doplní Karolinu Muchou, které dnes odstoupila parťačka Markéta Vondroušová.

Úvodním kolem jste prošla bez zádrhelů. Jak ho hodnotíte?

„Bylo samozřejmě těžší, jak už to obzvlášť u mě bývá. Jsem hlavně ráda, že jsem tady, že se můžu rozehrát na olympiádu.“

Dáváte si v Praze nejvyšší cíle, nebo už máte v hlavě Paříž?

„Nejlepší příprava na Hry by byla, kdybych to vyhrála a vylepšila loňský rok. (usmívá se) Ale budu ráda za co nejvíc zápasů.“

Jaký byl přechod z trávy na antuku?

„Možná to bylo lehčí, než bych předpokládala. Na antuce jsem už tento rok hrála, i když ne úplně nejúspěšněji. Nejvíc se těším na Ameriku, na betony. Tuhle část sezony vyhlížím.“

Vypadalo to, že se na kurtu cítíte dobře.

„Ano. Se soupeřkou jsme neměly nejvíc dlouhých výměn, takže jsem nepotřebovala na tento zápas kdovíjakou kondici, ale připravená jsem byla dobře. Trénovala jsem na antuce už nějaký týden.“

Z olympijské nominace odpadla Markéta Vondroušová, mění se složení jednoho páru ve čtyřhře. Co říkáte na to, že byste měla nastoupit s Karolínou Muchovou?

„Je mi to samozřejmě za Markétu líto, přeji jí brzké uzdravení. Chtěla jsem hrát singla i debla. Před Hrami jsem tušila, že Markéta bude hrát s Kájou. Nakonec tedy v deblu nastoupím s Kájou já a uvidíme, jak to půjde.“

Jak dlouho budete mít na to se sehrát?

„Uvidíme, záleží, do kdy budu hrát v Praze a kdy kdo přiletí do Paříže. Ale na olympiádu se strašně moc těším. Je to o hodně víc společenské, bude víc zábavy a takového povyražení, než na běžných turnajích, kde jsme všichni jednotlivci a máme svůj tým. V Paříži budeme všichni dohromady.“ (usmívá se)

Půjdete se v rámci povyražení podívat i na jiné sporty?

„Doufám, že budu mít čas. Budu fandit všem českým sportovcům, ale i některým zahraničním. Nejvíc se chci podívat na atletiku.“

Máte vysněného sportovce, se kterým byste se chtěla potkat?

„První volbou by byl asi pan Krpálek. A z mezinárodních sportovců Američanka Sha'Carri Richardsonová.“

Povyrazíte si i tady v Praze?

„Prahu mám ráda. Žije tady spousta mých kamarádů, takže někteří dorazili i teď. Mám tady i rodinu, je to fajn zažít takovou atmosféru. Na mnoha turnajích tolik českých fanoušků nenajdeme. A takovou podporu jednostrannou taky ne. Je to pak povyražení i na tom kurtu.“ (usmívá se)

Toužíte napravit loňský ročník, kdy jste překvapivě prohrála ve finále?

„Je to antuka, můj velice neoblíbený povrch…“ (krčí rameny)

Změní se časem na oblíbený?

„Nevím. Já už ztrácím naději, že se to někdy změní, ale šance tomu furt dávám. Beton je pro moji hru nejpříznivější, takže to bude těžší nějak změnit.“

Jste v roli nasazené jedničky? Vnímáte tento faktor?

„Nevnímám. Popravdě jsem ještě před dvěma třemi dny ani nevěděla, že budu první nasazená. Je mi to docela fuk. Hlavně, ať hraji co nejvíc zápasů.“

Máte ráda americkou atmosféru. Jak se vám líbí rachot a nástupovky, které provázejí tento turnaj?

„Je to taková show. Trochu většího kalibru. (směje se) Je to samozřejmě příjemné, i když možná ne tolik pro naše soupeřky z jiných zemí. Ale pro Češky je to fajn.“

Co jste si pomyslela, když z repráků řvalo vaše jméno?

„Trochu jsem se pousmála. Bylo to vtipné, takhle nás nepředstaví publiku nikde v cizině.“

Když jste hrála proti sestrám Williamsovým, nebylo to podobné?

„Tam jsem rozhodně takovou podporu neměla. (směje se) Je v tom rozdíl.“