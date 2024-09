WADA se zbláznila. Navrátilová hájí Sinnera, připomíná čínské plavce

Čínské plavce jste nechali být a tenistovi jdete po krku, zlobí se legenda Martina Navrátilová na počínání Světové antidopingové agentury (WADA). Ta zpochybňuje očišťující rozhodnutí nezávislého tribunálu Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) a žádá pro světovou jedničku Jannika Sinnera až dvouleté zastavení činnosti za to, že měl na jaře pozitivní test na anabolický steroid klostebol.

Dvojí metr pro hvězdu, bouřilo se tenisové prostředí, když vyšlo najevo, že Jannik Sinner vyvázl bez trestu za dva pozitivní testy během březnového turnaje v Indian Wells a mohl hrát i během vyšetřování případu, které bylo už tak nezvykle krátké. Když se však do situace zpětně vložila WADA a žádá u Sportovního arbitrážního soudu (CAS) pro Itala distanc na jeden až dva roky, vadí to zase dalším. A ne bezdůvodně…

Osmnáctinásobná grandslamová šampionka Martina Navrátilová na sociální síti X připomněla, že podobný případ ohledně dopingu 23 čínských plavců z roku 2021 před olympiádou v Tokiu WADA nerozporovala, ač v něm bylo mnohem víc nejasností. Ba co víc, kauza vyšla najevo teprve letos na jaře až díky investigaci německé televize ARD a amerického deníku The New York Times. „Čínské plavce nechají jít a teď tohle? Tohle je vážně špatný systém,“ kritizovala Navrátilová.

V roce 2021 mělo 23 čínských plavců pozitivní test na zakázanou látku trimetazidin, která se používá k léčbě srdečních onemocnění. Čínská antidopingová agentura tehdy došla k závěru, že se všem dostala do těla kvůli kontaminovanému jídlu v kuchyni hotelu, kde byli ubytováni. WADA jim tehdy nezastavila činnost a ani případ nezveřejnila, natož aby se obrátila na CAS a žádala trest. Čínští plavci na olympiádu do Tokia odletěli a získali tam šest medailí, z toho tři zlaté. I proto nyní budí krok WADA v mnohem přehlednější a již detailně prozkoumané kauze Sinner překvapení a rozčarování. „Je bláznivé, jaký nepořádek v tom WADA má,“ podivuje se Navrátilová.

Sinner přišel po pozitivních testech s vysvětlením, jak se mu stopové množství anabolického steroidu klostebolu do těla dostalo, ve lhůtě 24 hodin, která je stejná pro všechny hráče a hráčky. Vysvětlení bylo přijato jako věrohodné a díky tomu se vyhnul provizorní suspendaci.

Sinnerův osobní fyzioterapeut Giacomo Naldi si v Indian Wells pořezal malíček na ruce o skalpel, jímž ošetřuje mozoly na tenistových chodidlech. Sinnerův kondiční trenér Umberto Ferrara Naldimu později poskytl hojivý sprej na ránu, který se v Itálii prodává pod názvem Trofodermin. Ani jeden z nich nezkontroloval etiketu, na níž bylo uvedeno, že sprej obsahuje i klostebol. Při opakovaných masážích se tak nepatrné množství anabolického steroidu dostalo skrz kůži do těla tenisty. Oba účastníky kauzy už Ital propustil.

Ač k ošetření fyzioterapeutovy rány došlo v koupelně a Sinner o něm neměl tušení, WADA argumentuje tím, že je zodpovědný za práci svého týmu a tudíž se dopustil nedbalého jednání. „Mě by nikdy nenapadlo ptát se mého maséra, jaký krém nebo masážní olej používá. Pokud se mu tak látka dostala do těla, rozhodně nešlo o podvádění,“ uvedla Navrátilová.

Stejný názor měl i nezávislý tříčlenný tribunál, který dala dohromady „tenisová policie“ ITIA. Dva z jeho tří členů ani netušili, čí případ posuzují, přesto jednomyslně vynesli osvobozující verdikt. I s ohledem na to, jak mizivé množství klostebolu se v Sinnerově těle našlo.

První pozitivní test ukázal množství 76 pikogramů na mililitr moči, druhý 86 pikogramů. „I kdyby bylo užití látky vědomé, její minimální hodnoty v těle by neměly žádný relevantní vliv na zvýšení výkonnosti hráče,“ prohlásil jeden z členů tribunálu David Cowan.

Sinner i jeho právní zástupce Jamie Singer přijali aktivitu WADA s překvapením. „WADA věří, že Jannik nepodváděl, ale stejně je nějakým způsobem zodpovědný za chování svého týmu a z toho důvodu pro něj žádají trest za nedbalost,“ uvedl Singer pro italský deník La Gazzetta dello Sport s tím, že druhé kolo případu by mohlo být uzavřeno za několik měsíců, ideálně do konce roku.

Britská tenistka Tara Mooreová, jež byla za pozitivní dopingový test distancována na 19 měsíců, než byla loni osvobozena, naopak rozhodnutí WADA vítá. Mělo by prý přispět k narovnání poměrů a přimět ITIA ke konzistentním krokům. V jejím případě totiž nezávislý tribunál po roce a půl konstatoval, že se jí zakázaná látka dostala do těla z kontaminovaného masa na turnaji v Bogotě, ITIA se ale proti tomuto verdiktu odvolala.

„Vypadá to, že názor nezávislého tribunálu se považuje za správný pouze v případě top tenistů. V mém případě ho ale zpochybňovali. To nedává smysl,“ uvedla. „WADA vidí nejednotné rozhodování a chce tenhle problém řešit. Tohle není chyba Jannika, ale ITIA,“ dodala.

Sinner se již nechal slyšet, že bude v případu nadále naprosto spolupracovat, druhé kolo vyšetřování, jež povede CAS, mu ale přijde zbytečné.