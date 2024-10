Tiafoův hysterický výstup v Číně. F*** you, křičel rozhodčímu do tváře

Hlavní rozhodčí Pinoargote vedl s Tiafoem během utkání při několikrát. Už v koncovce druhé sady udělil světové sedmnáctce napomenutí za to, že si vzala víc jak povolených 25 vteřin mezi výměnami a servis uvedla do hry později. Byť tehdy šlo jen o zlomek okamžiku, jenž mohl být posouzen citlivěji.

Za stavu 5:5 v tiebreaku třetí sady tak už nechtěl Tiafoe nechat nic náhodě a když se shot clock blížil k nule, nadhodil si míček na servis. Byl to trik, nechystal se podávat, jednoduše jen tenisák vyhodil do vzduchu. Když za to dostal v utkání již třetí varování, což vedlo ke ztrátě prvního podání a automatickému druhému servisu, ztratil nervy. „Ne, ne! Stál jsem na čáře a nadhodil si… Byl jsem připravený podávat,“ bránil se Američan.

„Tohle neberu, druhé podání,“ odvětil mu Pinoargote a ač sudí evidentně rozhodl podle pravidel, v Tiafoeovi už vřela krev. O to víc, že nadcházející výměnu prohrál a vzápětí Safiullin zápas po 3 hodinách a 4 minutách uzavřel.

A následovala ukázka, kolikrát jde během okamžiku použít sprosté slovo. A nepotřebovala překladu…

„F*** you, man. F*** you. Seriously man, f*** you. You f***ed me the f***ing match. Three f***ing hours and you’re going to do that. Why? You f***ed the match up. Great f***ing job. F*** you.“

Za svůj zkrat se po několika hodinách třináctý hráč turnaje omluvil na sociálních sítích. „Takový nejsem a nechci se tak k ostatním chovat. V žáru bitvy mě přemohla frustrace a jsem ze sebe extrémně zklamaný. Za své nepřijatelné chování se omlouvám rozhodčímu, turnaji a fanouškům,“ kál se Američan, který ani nemohl být diskvalifikovaný z utkání, neboť incident se odehrál po jeho konci. I tak může počítat s vysokou pokutou od ATP, její maximální výše za slovní napadení činí podle pravidel 60 000 dolarů, tedy asi 1,4 milionu korun.