Zase talíř, finále se nedaří. Nakopala jsi mi zadek, řekla Muchová Gauffové

Díky skalpům šampionky US Open Aryny Sabalenkové a olympijské vítězky Čeng Čchin-wen i výborné hře během celých dvou týdnů v Číně vstupovala Karolína Muchová do finále pekingského turnaje v roli lehké favoritky. Třetí těžký zápas ve třech dnech již ale nezvládla. O osm let mladší Coco Gauffová ovládla i jejich třetí vzájemný střet, tentokrát za pouhých 76 minut. Češka proti mladé Američance ještě nezískala ani set a to se potkávají v těch největších mačích – dvakrát ve finále tisícového turnaje a jednou v semifinále US Open.

„Zase jsI mi nakopala zadek. A to doslova. Musíš zápasy se mnou milovat,“ otočila se rodačka z Olomouce na Gauffovou, kterou upřímnými slovy rozesmála.

Co se tenisového talentu týká, nedělí ty dvě mnoho. Ve schopnosti dorážet turnaje mezi nimi ale zeje propast. Gauffová má ve finále excelentní bilanci 8:1, Muchová si pohoršila na 1:5 a jejím jediným titulem z okruhu WTA tak zůstává pět let starý pohár z malého podniku v korejském Soulu.

„Snad to příště vyjde lépe. Teď jsem hlavně vděčná, že můžu zase hrát tenis a stát na tak velké scéně,“ pravila Muchová, která po operaci zápěstí pauzírovala téměř deset měsíců a tenis hraje teprve od června. Byť tenisové instinkty získala zpět rychle, fyzická kondice ještě není dokonalá, jak sama uznala. Možná i proto byl třetí zápas v Pekingu ve třech dnech tak jednoznačný.

Během šesti předchozích utkání Muchová skvěle podávala, jen šestkrát přišla o podání. Ve finále jí ale Gauffová dokázala sebrat servis hned pětkrát, tvrdě atakovala zejména druhé podání Češky, po kterém vyhrála 19 z 23 výměn…

„Jsi skvělá hráčka a je úžasné tě vidět zpět. Snad si ještě zahrajeme hodně společných finále. Nechci říct, že doufám, že se ti proti mně nějaké povede, to spíš ať vyhraješ s jinou soupeřkou. Hlavně, ať se ti ale vyhýbají zranění a už zůstaneš zdravá,“ popřála šampionka poražené.

Muchová by se díky pekingskému finále měla vyhoupnout v žebříčku ze 49. místa na 30. pozici, což byl před odletem do Asie její cíl. Potřebovala postavení v pořadí WTA vylepšit tak, aby byla v lednu na Australian Open mezi 32 nasazenými. Zatím je na dobré cestě. A před sebou má další tisícovkový turnaj v čínském Wu-chanu, jenž startuje vzápětí.