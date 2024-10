Djokovičem si splní dětský sen. Jdu s vítězným nastavením, hlásí Menšík

Když mu cinkl telefon a z neznámého čísla dostal ve videu vzkaz od Novaka Dokoviče, šlo vlastně o další dílek do skládačky. Jakub Menšík se i díky tréninkům v tenisové akademii svého idolu zlepšil a z českého supertalentu se tak stává hráč světové extratřídy. K dokonalosti příběhu chyběl už jen ostrý vzájemný zápas se srbskou hvězdou. Na ten dojde v pátek ve čtvrtfinále prestižního tisícového turnaje v Šanghaji. „Je to splněný dětský sen,“ líčí prostějovský rodák pro iSport.cz.

V šestnácti letech o sobě dal Jakub Menšík poprvé vědět, v závěru finále juniorky Australian Open sice nemohl kvůli křečím a vyčerpání pořádně stát na nohách, přesto dál bojoval a zápas dohrál. Tenhle český mladík má mimořádný potenciál, všiml si i Novak Djokovič a učinil gesto, které se ve vysoce konkurenčním tenisovém prostředí běžně nevidí.

Ve vlastním tenisovém centru ukázal Menšíkovi svůj způsob tréninku od A do Z, stali se z nich přátelé, program měli nabitý od rána do večera. „Jaké to bylo si s ním zahrát? Jako kdyby si fotbalista šel začutat s Ronaldem,“ vzpomínal před časem borec z Prostějova.

Úžasný zážitek a nabrané zkušenosti, které se nedají ničím nahradit. Menšík se za dva a půl roku vyšvihl, čím dál častěji proráží na významných turnajích, v živém žebříčku ATP už je na 51. pozici. V pátek jej čeká životní zápas a premiérové měření sil s idolem Djokovičem.

„Přál jsem si to odmalička, co jsem se na Novaka díval v televizi, ale popravdě mě ani nenapadalo, že budu mít ještě tu příležitost,“ popisuje o 18 let mladší Menšík. „Začal jsem v to věřit poté, co jsem se dostal na Tour a objížděl už stejné turnaje. Přál jsem si do poslední chvíle, co bude Novak hrát, abych si aspoň jeden zápas proti němu zahrál,“ říká.

Zatímco Djokovičovi hvězdní kumpáni Roger Federer a Rafael Nadal vyklidili pozice, sedmatřicetiletý rodák z Bělehradu stále konkuruje elitě. Zlato z olympiády doplnilo unikátní sbírku, ve které se blýská rekordních 24 grandslamových trofejí. I když selhal na US Open, v posledních týdnech je znovu v top formě. V Šanghaji porazil tři soupeře bez ztráty setu, čtyřnásobný vítěz tohoto turnaje tak dál usiluje o jubilejní 100. titul na ATP Tour.

„V Šanghaji a obecně v Asii se mu hraje velice dobře celou kariéru, takže tenhle rok není výjimka. Bude to tvrdý oříšek, víceméně ten nejtěžší, co si tenista může vybrat. Ale já mám skvělou formu,“ hlásí sebevědomě Menšík.

Porazil čtyři soky včetně favoritů Andreje Rubljova z Ruska a Bulhara Grigora Dimitrova. Na lépe postavené hráče v žebříčku umí, v součtu s turnaji v Madridu a v Dauhá drží proti soupeřům z top 10 čtyřzápasovou vítěznou sérii.

„Hraje se mi tady velice dobře a jsem rád, že se mi podařilo dojít do mého prvního čtvrtfinále na tisícovce. Je skvělé, že vzájemný zápas s Djokovičem může být na tomhle turnaji. Moc si to užiju a budu se na to těšit,“ prohlašuje Menšík.

Právě na Djokovičovi si bude moct ověřit, jak se herně posunul od doby, kdy s ním trénoval. „Byl jsem ještě junior, měl jsem šestnáct let – mohl jsem s ním trénovat, to byla pro mě velká zkušenost. V tu chvíli jsem s ním ale neměl co hrát. Teď mám level, že už jsem na stejných turnajích jako je on,“ říká.

Kamarádství mezi oběma hráči pochopitelně půjde stranou. „Nejsme v neustálém kontaktu, ale jednou za čas si buď napíšeme, nebo se potkáme na turnajích a pár slov mezi sebou vždycky prohodíme. Přátelé jsme velicí. Já do zápasu jdu s vítězným nastavením. Dřina to bude, ale nic není nemožné,“ říká odhodlaně.

Dešťová zábava, aplaus fanoušků

Program turnaj v Šanghaji částečně ovlivnilo počasí. Menšík tak v delší zápasové pauze mezi druhým a třetím kolem vyrazil na netradiční trénink s daviscupovým parťákem Jiřím Lehečkou. V dešti.

„S Jirkou jsme dva a půl dne čekali na další zápas. Bylo strašně těžké dostat se do haly, kde probíhaly zápasy i ostatní tréninky. Jeden den jsem si v hale zahrál, ale je to něco úplně jiného – trošku rychlejší povrch, jiná akustika a hráč ten rozdíl pozná, takže už se nám do haly nechtělo,“ popisuje Menšík. „Už jsme si chtěli za každou cenu zahrát venku, aspoň v ruce držet raketu, ať z toho člověk úplně nevypadne.“

Čeští tenisté tím pobavili přihlížející fanoušky. „Bylo jich hodně, tak jsme se tam chtěli aspoň ukázat,“ usmívá se Menšík.