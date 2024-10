Dva Češi ve čtvrtfinále v Šanghaji! Macháč i Menšík teď vyzvou hvězdy

Český tenista Jakub Menšík po obratu s Rusem Andrejem Rubljovem postupuje do 3. kola turnaje v Šanghaji • x.com

Tomáš Macháč do finále turnaje v Tokiu nepostoupil • Profimedia

Tomáš Macháč na turnaji v Tokiu neprošel do finále • ČTK / AP / Eugene Hoshiko

Čeští tenisté Jakub Menšík a Tomáš Macháč postoupili na turnaji série Masters v Šanghaji přes žebříčkové favority do čtvrtfinále. Menšík ve 4. kole porazil 6:3, 3:6, 6:4 světovou desítku Grigora Dimitrova z Bulharska a čeká ho Srb Novak Djokovič. Macháč zdolal 3:6, 6:4, 6:3 třináctého hráče žebříčku Tommyho Paula z USA a jeho příštím soupeřem bude Španěl Carlos Alcaraz.

Pro Menšíka byl na turnajích kategorie Masters největší úspěch kariéry už postup do osmifinále, který ve středu vylepšil další výhrou. V nejlidnatějším čínském městě navíc devatenáctiletý prostějovský rodák vyřadil už druhého hráče Top 10, ve druhém kole porazil světovou šestku Andreje Rubljova z Ruska.

Proti nasazené devítce Dimitrovovi si Menšík pomohl deseti esy a vypracoval si celkem 15 brejkbolů, z nichž tři využil. Ve třetí sadě se český talent dostal už do vedení 5:2, v následujícím gamu sice nevyužil možnost zápas dopodávat, ale v další hře při servisu Dimitrova rozhodl bekhendovým returnem při druhém mečbolu. Třiatřicetiletého Bulhara porazil 65. hráč žebříčku i ve druhém vzájemném duelu po dubnovém střetnutí na antuce v Madridu.

Ve čtvrtfinále se Menšík poprvé v kariéře utká se svým idolem Djokovičem. Čtyřnásobný vítěz šanghajského turnaje usiluje o jubilejní 100. titul na ATP Tour.

Třiatřicátý hráč světa Macháč zdolal o dvacet míst lépe postaveného Paula stejně jako koncem září v Tokiu po obratu. Do čtvrtfinále turnaje Masters prošel olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře podruhé v kariéře po letošním Miami Open a ve světovém žebříčku by se měl poprvé posunout do první třicítky.

Macháč zvládl utkání 4. kola i díky zlepšujícímu se podání. Zatímco v prvním setu čelil osmi brejkbolům a jeden neodvrácený ho stál sadu, ve druhém dějství dal Paulovi šanci jen dvakrát a ve třetím ani jednou. K prvnímu mečbolu se berounský rodák dostal už při servisu soupeře za stavu 5:2, druhý získal v dalším gamu bodem z podání a proměnil ho smečí.

Se čtyřnásobným grandslamovým šampionem a vítězem předchozího turnaje v Pekingu Alcarazem se Macháč utkal před měsícem v Davis Cupu, kdy zápas za stavu 1:1 na sety kvůli křečím v noze vzdal.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 10,298.535 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Macháč (30-ČR) - Paul (11-USA) 3:6, 6:4, 6:3

Alcaraz (3-Šp.) - Monfils (Fr.) 6:4, 7:5

Menšík (ČR) - Dimitrov (9-Bulh.) 6:3, 3:6, 6:4

Djokovič (4-Srb.) - Safiullin (Rus.) 6:3, 6:2

Čtyřhra - 2. kolo:

Rojer, Pavlásek (Niz./ČR) - Tabilo, Darderi (Chile/It.) 3:6, 6:3, 10:4