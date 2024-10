Z Davis Cupu jsem se poučil. Chtěl jsem odvetu, řekl Macháč po výhře

Co bylo klíčem k velkému vítězství nad Alcarazem?

„Hrál jsem neuvěřitelně od začátku do konce. První set byl těsný, jak jen tiebreak může být. V druhém jsem začal hrát ještě lépe, od začátku jsem vedl o brejk, ale bylo to pořád hodně napínavé. Carlos se snažil hrát agresivněji, ale i já se ještě zlepšil a nakonec jsem ho v koncovce přehrál.“

Alcaraz prohlásil, že jste hrál neuvěřitelně. Prý v některých momentech nevěděl, co má dělat. Jak jste se dostal do takové fazóny?

„Hrál jsem takový tenis už v zápase s Tommym Paulem ve druhém a třetím setu, i tam to byl neskutečný výkon. Jen jsem se snažil v tom pokračovat a to se mi podařilo od začátku zápasu, což byl rozhodně jeden z klíčů k vítězství. Proti Alcarazovi musím hrát na této úrovni, abych měl šanci vyhrát. Podařilo se mi to, s čímž jsem opravdu spokojený.“

Na kurtu jste si počínal nebojácně. Jakoby jste ani nebyl nervózní...

„Samozřejmě jsem byl nervózní. Není možné nebýt nervózní v takovém zápase proti takovému hráči. Nervozita ale byla zdravá. Snažil jsem se poučit z našeho zápasu při Davis Cupu, kde jsem hrál taky skvěle, ale nevydržel to celý zápas. Tentokrát jsem to zvládl lépe psychicky, tolik jsem nespěchal a snažil se na nic nemyslet. Tělo mi taky sloužilo a já vydržel v zóně po celou dobu.“

Měl jste pocit, že máte s Alcarazem nevyřízené účty, když jste musel na Davis Cupu skrečovat?

„Byl jsem opravdu zklamaný, jak to v Davis Cupu dopadlo, protože ten zápas byl neuvěřitelný. Mohl jsem ho prohrát ve třech setech, možná ale byla šance i vyhrát, nevím... Rozhodně jsem nebyl šťastný, že jsem zápas nedokončil tak, jak si zasloužil. Chtěl jsem teď odvetu a snažil se si užít, že hraji čtvrtfinále takového turnaje proti jednomu z nejlepších hráčů současnosti. I když jsem ztratil podání na 3:3 ve druhém setu, nebyl jsem ani naštvaný, protože jsem věděl, že jsem nic špatného neudělal, a snažil jsem se dál hrát svou hru. S mým mentálním nastavením v zápase jsem opravdu spokojený.“

V semifinále vás čeká Jannik Sinner, druhá půlka letos dominantního dua. S čím do utkání půjdete?

„Pokusím se hrát dál na této úrovni a uvidíme, co se stane. Ale samozřejmě si zápas užiju. Budu hrát proti světové jedničce, hraje neuvěřitelný tenis, zvlášť na tvrdém povrchu. Dnes proti Medveděvovi předvedl nejlepší výkon, co jsem od něj kdy viděl. Je neskutečný. Těším se ale na tuhle výzvu, určitě si ji zase užiju.“