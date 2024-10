Nové zjištění. Kaderka a spol. způsobili škodu 52 milionů, tvrdí policie

Případ dotačních podvodů na tenisovém svazu, v jehož centru stojí jeho někdejší prezident Ivo Kaderka, nabobtnal do obřích rozměrů. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu prověřili hospodaření svazu až do roku 2017, tedy do doby ještě před vznikem Národní sportovní agentury, kdy svaz dostával dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A tvrdí, že organizovaná skupina měla způsobit škodu 52 milionů korun, přičemž původně se uvádělo necelých 15 milionů. Policie taktéž nově obvinila jednu fyzickou osobu a tři právnické osoby. Pro deník Sport a web iSport.cz to uvedl státní zástupce Ondřej Trčka.