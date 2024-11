Šavrda o kauze Šwiatekové: Skandál! Češka dostala šestkrát vyšší trest

„Je to absolutní skandál. A myslím, že Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu by se měla přejmenovat na Mezinárodní agenturu pro protekcionalismus v tenisu. To by bylo příznačné,“ řekl Šavrda. „Niki to stálo celou sezonu, její rodinu hromadu peněz, nervů a bezesných nocí. Způsobilo to také pokles na žebříčku, který jí už nikdo nevrátí. Příští rok bude muset začínat prakticky od nuly. Nedivil bych se, kdyby rodina po těchto událostech tuto organizaci zažalovala,“ uvedl Šavrda.

ITIA ve čtvrtek oznámila, že Šwiateková dostala měsíční trest za srpnový pozitivní nález na trimetazidin. Šlo o stejnou látku, na kterou byla v úvodu roku testována Bartůňková. Nedávná světová jednička Šwiateková uspěla s obhajobou, že nedopovala úmyslně, ale že se jí zakázaná látka dostala do těla z kontaminovaného volně prodejného léku.

Šavrdovi rovněž vadí, že stejně jako dříve u mužské jedničky Itala Jannika Sinnera, který měl pozitivní test na anabolický steroid klostebol, se o kauze informovalo až po jejím projednání. „To načasování je ještě větší skandál. Oni mají pozitivní vzorek ze srpna, poté zveřejní zprávu, což je v podstatě zatajování informací před veřejností. Řeknou, že má osobní problémy a načasují ten trest tak, aby mohla dohrát US Open. Poté sice vynechala turnaje v Číně na základě takzvaných osobních problémů a tím to celé končí,“ uvedl.

Je to pokrytectví

Pro tenis je to podle Šavrdy špatná reklama. „Potkalo to dvě světové jedničky, které jsou takto sanované. Kdo si přečetl knihu Andre Agassiho, tak ví, že to ty orgány, které jsou za to zodpovědné, kryly od nepaměti. Když se jednalo o jméno, které by ublížilo tenisu. A Bartůňková a mnoho dalších jim byli prakticky ukradení. Takže se to okamžitě zveřejnilo s nadpisy, že ti hráči dopovali, zatímco tady zveřejnili, že si dává pauzu z osobních problémů. Je to pokrytectví,“ prohlásil Šavrda.

Souhlasil s komentářem rumunské hráčky Simony Halepové, která na vyřešení svého dopingového případu čekala přes rok. „Ta si musí v této chvíli připadat úplně podvedená. Dá se říct, že ji to stálo už celou kariéru, protože její návrat je velice nepravděpodobný. V době, kdy byla na vrcholu výkonnosti, ji potkalo tohle. A to i včetně doby trvání, kdy se případ řešil. Tahle agentura by se tedy měla rozpustit, nebo přejmenovat. Je to neuvěřitelné,“ řekl Šavrda.

Chápe, že posuzování dopingových případů je složité. Podobné rozdíly v přístupu jsou podle něj ale nepřijatelné. „Minimálně by bylo správné, aby se měřilo stejným metrem, ať už jde o prvního nebo pětistého hráče. Když už to kontrolují takto masivně a všichni hráči musí dávat na vědomí, kde jsou k zastižení pro dopingovou kontrolu, tak by také měli měřit stejným metrem a ne se snažit ututlat případy, které se jim nehodí,“ řekl Šavrda.

Osmnáctiletá Bartůňková, která se k tenisu mohla po přijetí šestiměsíčního trestu vrátit v listopadu, se nyní připravuje na novou sezonu. „Trénuje naplno a řekla, že je připravená i na extraligu. Je ale poznamenaná tím, že kdyby do konce sezony ještě někde chtěla hrát, aby získala nějaké body, musela by cestovat na Nový Zéland, což je drsná věc. Po Novém roce začne, ale začne s tím, že jí vypadlo obrovské množství bodů a bude startovat prakticky na malých turnajích. Což není psychicky nic jednoduchého,“ uvedl Šavrda.

Vedení klubu se hráčce pokusí v návratu maximálně pomoci. „Simona (Halepová) říká, že ji ta kauza dodnes poznamenává a že s tím má psychické problémy. Doufám, že Niki s tím za pomoci nás všech v klubu problém mít nebude. Je mladá, tenis umí a má schopnost se rychle dostat zpět. Věřím, že jak Český tenisový svaz, tak i my jí pomůžeme volnými kartami, kde to půjde, aby se alespoň tato rána co nejrychleji zahojila,“ řekl Šavrda.