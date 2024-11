Šwiateková: pozitivní test na doping! Stejně jako u Sinnera padl nízký trest

Šwiateková neprošla mimosoutěžní kontrolou 12. srpna. Měla kvůli tomu od 12. září do 4. října zastavenou činnost a přišla o tři turnaje v Číně. Oficiálně se z nich ale odhlásila z osobních důvodů, kauza se na veřejnost nedostala.

O pozitivním testu se dozvěděla přesně měsíc po odběru. „A byla to pro mě obrovská rána, byla jsem v šoku. Vyděsilo mě to, protože zpočátku jsem nevěděla, jak se mi to mohlo stát a odkud to pochází. Zlomilo mi to srdce. Nic špatného jsem neudělala,“ konstatovala ve videonahrávce na sociálních sítích.

Zbývá odpykat osm dní, přijde o prémie

Vyšetřovatelům Šwiateková sdělila, že látka se do jejího těla dostala užitím kontaminovaného volně prodejného produktu melatoninu, který užila kvůli problémům s časovým posunem a tím způsobenou poruchou spánku.

ITIA obhajobu aktuální světové dvojky, vítězky letošního Roland Garros a bronzové medailistky z olympijských her v Paříži přijala a míru jejího zavinění posoudila jako minimální.

Z trestu zbývá Šwiatekové oficiálně odpykat osm dní. Přišla také dodatečně o prémie ve výši 159 tisíc dolarů (3,8 milionu korun) za turnaj v Cincinnati, před nímž odevzdala pozitivní vzorek a na němž došla do semifinále.

„Nejdůležitější pro mě bylo dokázat nevinu. Teď, když je případ u konce, mi symbolicky zastavili činnost. Mám 22 dní za sebou, osm dalších před sebou. Proto budu moci začít další sezonu s čistým stolem a soustředit se na to, co jsem vždycky dělala, na tenis,“ uvedla Šwiateková. „Je to nejtěžší zkušenost v mém životě. Bude mě to už navždy provázet a chce to hodně sil. Hodně jsem plakala, prožila bezesné noci. Nejhorší byla nejistota obecně, nevěděla jsem, co bude s mojí kariérou. Proto jsem vděčná rodině a týmu, lidem, kteří se mnou zůstali,“ uvedla Šwiateková.

Mezi tenisovou elitou jde o druhý dopingový případ v tomto roce. V srpnu vyšlo najevo, že pozitivní dopingový test měl na jaře také první hráč světového žebříčku Jannik Sinner. V březnu komisaři zjistili v jeho vzorcích anabolické steroidy.

Třiadvacetiletý Ital přišel o body a prize money získané na turnaji v Indian Wells, ale činnost zastavenou neměl. ITIA konstatovala, že na porušení antidopingových pravidel nenesl vinu. Kauzu bude ještě řešit mezinárodní arbitráž, protože proti rozhodnutí se odvolala Světová antidopingová agentura (WADA).

Látka zjištěná v těle Šwiatekové figurovala i v případu české tenistky Nikoly Bartůňkové, jež měla od dubna do listopadu provizorně zastavenou činnost. ITIA i v jejím případě přijala vysvětlení, že se jí zakázaná látka dostala do těla z kontaminovaného doplňku stravy. Loňská finalistka wimbledonské juniorky nedávno přijala šestiměsíční distanc, který si odpykala v době, kdy nesměla hrát.