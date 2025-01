Muchová: Ambice mám jen ty nejvyšší. Připomínka Federera? Je milé to číst

Půl roku jste o ní neslyšeli, leda byste ji potkali ve špitálu. Viníkem bylo operované zápěstí. Pak ovšem Karolína Muchová spustila tenis nejvyšších otáček, dotýkala se finále US Open, zářila i na turné v Asii. Sport Magazínu a webu iSport.cz odpověděla na zaslané otázky během exhibice v Macau, kde testovala formu před přesunem do Austrálie.

Bohužel nemůžeme začít jinak: Karolíno, drží vaše tělo pevně pohromadě?

„Tělo drží, děkuju. V přípravě se samozřejmě vždycky nějaká malá bolístka objeví. Ale všechno v pohodě a jsem v plné přípravě na novou sezonu.“

Naposledy vás enormně trápilo zápěstí, pustilo vás na okruh až koncem června. Už je stoprocentní?

„Podstoupila jsem operaci zápěstí, to se nevyléčí během týdne nebo dvou. Myslím, že ještě nějaký čas potrvá, než se na zápěstí budu moct spolehnout úplně na sto procent. Každý den na to cvičím, denně na to děláme různý procedury a rehabilitace. Už po zhruba druhém, třetím turnaji, co jsem koncem roku odehrála, jsem se do úderů mohla pořádně opřít. A tak to je i nadále.“

Podle mých zpráv jste pojala přípravu na rok 2025 velmi vážně a dřela do úmoru. Je to dané jednak tím, že jste konečně fit, a také obří touhou navázat na skvělý podzim?

„Nemyslím si, že by byla nějaká příprava v minulosti, kterou bych nebrala vážně. Stejně jsem pojala tu aktuální a myslím si, že jsme s týmem odvedli dobrou práci. A těším se na další sezonu.“

Na co hlavně jste se zaměřovala?

„Příprava byla taková všeobecná. Už loni jsme udělali spoustu věcí. Tím, že jsem začala hrát až v polovině roku, jsme se na to snažili navázat. Bylo to