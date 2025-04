O hadí síle a Paretovu pravidlu: Menšíkův kouč vypráví. Proč neletěl na finále?

Nebyl to zázrak, ale pouze logické vyústění jeho schopností. Tak o titulu Jakuba Menšíka z Miami přemýšlí tenistův kouč Tomáš Josefus (37). Mladého šampiona formuje už deset let i s pomocí řeči čísel. Sám je miluje. Taktiku na finálový duel s Novakem Djokovičem chystal přes deset hodin a aby mohl práci důkladně odvést, odmítl osobně přiletět na velký mač. K tenisu přistupuje sám bývalý hráč téměř vědecky a jeho názory jsou v lecčems překvapivé.

Tomáši, jaké emoce jste prožíval u televize, když Jakub posledním mocným servisem dokončil zápas s Novakem Djokovičem?

„Byl to koktejl nejkrásnějších emocí, které tenisový trenér může mít. S Kubou spolupracujeme dlouho, znám ho od dětských let a máme nadstandardní vztah s celou jeho rodinou. Co v Miami předvedl, byl krásný příběh. Cítil jsem radost i zadostiučinění, protože vyhrát tak velký turnaj v tak v mladém věku se historicky podařilo jen legendám našeho sportu.“

Zatímco Jakubovi rodiče vyrazili na finále do Miami, vy jste zůstal doma. To kvůli dcerce, která se vám nedávno narodila?

„Ano, před dvěma týdny se nám narodila Terezka, ale to nebyl hlavní důvod. Kuba mi s celým týmem bezprostředně po semifinále s Fritzem volal a zval mě na finále, že by byl rád, kdybych dorazil. Ale to nešlo…“