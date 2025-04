Krejčíková o dlouhém zranění zad: Směřuje to k tomu, že stihnu Paříž

Necelou hodinu před startem rozhodujícího utkání mezi Českem a Španělskem zamířila Barbora Krejčíková k novinářům, aby jim popsala, jak je na tom po zdravotní stránce. Zkraje roku vynechala Australian Open, v posledním období pak turnaje v Indian Wells nebo Miami.

„Můj zdravotní stav postupuje dobře, ale zároveň pomalu. Doufám, a směřuje to k tomu, že stihnu Paříž. Kdybych stihla ještě něco předtím, budu za to ráda,“ prozradila Krejčíková. French Open, které v roce 2021 ve dvouhře dokonce vyhrála, je na programu na přelomu května a června. „Je smutné, že jsem musela vynechat tak velkou část sezony, ale na druhou stranu jsem doufala, že zranění tak vážné nebude. Přála jsem si, aby rekonvalescence byla rychlejší. Bohužel to tak není, nicméně snažím se na to nahlížet s optimismem,“ hlásila patnáctá hráčka světa.

Jak je na tom v této chvíli s tréninkovým zatížením? „Dostala jsem se do fáze, kdy můžu dělat všechno. Doktoři mi to už povolili. Postupně to tak nějak zatěžuju a tenis hraju třikrát až čtyřikrát týdně nějakou hodinu až hodinu a půl.“

Měsíce bez zápasů si Krejčíková alespoň částečně vynahradila návštěvou kvalifikační skupiny Billie Jean King Cupu, v níž si to Češky po čtvrteční výhře nad Brazílií napřímo rozdají se Španělskem o místenku v závěrečném turnaji.

„Hlavně jsem ráda, že se hraje v Česku. Myslím si, že kulisa, která tady vzniká, je nezapomenutelná. Jsem za to ráda. Sen každé Češky je hrát týmovou soutěž právě u nás,“ pokývla Krejčíková.

Když své mladší kolegyně sleduje, vybavují se jí vzpomínky na dobu, kdy na zápasy Fed Cupu chodila fandit. „Zažila jsem to jako dítě, chodila jsem koukat na všechny vítězné a finálové zápasy do O2 areny. V roce 2018 jsem byla součástí týmu, ale nezahrála jsem si. Byla jsem v Praze, teď jsem tady v Ostravě, znovu nehraju, ale pevně věřím tomu, že holky postoupí do finále,“ doplnila olympijská vítězka z Tokia.