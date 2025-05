Zpropadený odskok! Menšík byl dva míče od semifinále, potkala ho ale smůla

Vedení 1:0 na sety a stav 5:5 v tiebreaku toho druhého. Tak blízko měl Jakub Menšík do semifinále tisícovkového turnaje v Madridu. Pak ho potkala smůla. Klíčový míček ve zkrácené hře ztratil poté, co return Francisca Cerúndola na antuce špatně skočil a omlouvající se Argentinec získal výhodu minibrejku, díky níž následně srovnal 1:1 na sety. A pak už unaveného devatenáctiletého soka jasně převýšil (3:6, 7:6 (5), 6:2).

Stačilo vyhrát tenhle zápas a v pondělí by Jakub Menšík lámal další velké mety. Stal by se poprvé v kariéře českou jedničkou a premiérově by pronikl do top 20 žebříčku. Dobře rozehraný zápas ale českému talentu protekl skrz prsty a slavit mohl o sedm let starší Argentinec.

Přitom se dlouho zdálo, že si Menšík, nedávný šampion z Miami, dojde opět pro výhru. V první sadě vzal soupeři hned úvodní servis zápasu a s brejkem vedl 2:0, což mu stačilo na klidný zisk vstupního dějství. I v tom druhém bušil do elitního antukáře Cerúndola, osmifinálového přemožitele světové dvojky Alexandra Zvereva. V pátém i jedenáctém gamu měl výhodu brejkbolu, ale neuspěl.

Cerúndolo se k první brejkové šanci dostal až po hodině hry a vedl dokonce 40:0 při Menšíkově servisu. Ačkoliv stál Argentinec na returnu téměř u mantinelu, jak se snažil krotit dělový servis Čecha, ani on nepochodil. A tak o druhém dějství rozhodovala zkrácená hra, během níž Menšík srovnal za 1:4 na 5:5. Druhý a hodně smolný minibrejk ale znamenal, že přišel v Madridu o první set vůbec. A z rány už se nevzpamatoval.

Českému borci evidentně došly ve třetí sadě síly, rychle prohrával 0:2 a Cerúndolo se již neohlížel zpět. Menšíkovi bude i tak v pondělí patřit životní 21. příčka v pořadí ATP a na dvacátého Tomáše Macháče bude mít ztrátu pouhých 33 bodů.

V semifinále ženské dvouhry vypadla obhájkyně Iga Šwiateková z Polska, která utrpěla debakl dvakrát 1:6 s Cori Gauffovou. Američanka si o titul zahraje buď s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny, nebo Arynou Sabalenkovou z Běloruska, jež v Madridu v letech 2023 a 2021 triumfovala a loni hrála finále.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 8,055.385 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

F. Cerúndolo (20-Arg.) - Menšík (22-ČR) 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.