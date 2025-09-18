Menšíkův kouč: Kdo dnes Kubu kritizuje, nerozumí realitě tenisu. Jak mu pomáhají data?
Vadí mu netrpělivost těch, kteří kritizují jeho svěřence, šampiona z Miami a nejlepšího světového tenistu do dvaceti let Jakuba Menšíka, za poslední výsledky. Vystudovaný inženýr ekonomie Tomáš Josefus (38), sám bývalý tenista, formuje český supertalent již deset let. Jeho vesmíru vládnou data a pokročilé statistiky, vědeckým přístupem pomáhá budovat kariéru, která směřuje ke grandslamovým titulům. Fanouškům se v exkluzivním rozhovoru pro iSport pokouší vysvětlit přístup, jakým pracuje Menšíkův tým, a že není důvod se znepokojovat.
Usedl v lobby hotelu ve floridském Delray Beach, kde během Davis Cupu pobýval český výběr. „Neprozrazuj všechno!“ dobíral si kapitán Tomáš Berdych kouče a elitního analytika, jehož schopnosti oceňuje natolik, že ho začlenil i coby trenéra do reprezentačního týmu. Usměvavý Tomáš Josefus tentokrát „šéfa“ neposlechl a otevřeně se rozvyprávěl.
Tomáši, dokážete si dnes představit tenis bez pokročilých dat?
„Téměř ne. Rozdíly mezi hráči jsou minimální a často lidským okem neviditelné. Spousta trenérů či jiných lidí, kteří se okolo motají, říká: Já vidím to a tohle. Ale ti nejlepší trenéři z naší branže si uvědomují, že to, co nejde postřehnout okem, rozhoduje. Data pro mě a celý tým znamenají mikroskop výkonu. Když umíte s daty dobře pracovat a číst je, je to neocenitelná GPS na cestě, kam s hráčem směřovat.“
Stane se, že vidíte Jakubův zápas, máte z něj určitý dojem a čísla vám poví něco jiného?
„V naprosté většině případů mě čísla utvrdí v tom, že to, co vidím, se prokazatelně dělo. Ale když jdete víc do detailu… Dám typický příklad. Když skončí zápas a zeptáte se běžného diváka, jakou měl Kuba procentuální úspěšnost prvního servisu, není schopen odpovědět. Zběhlejší člověk to plus minus pět procent odhadne. Ale už neví, kde byly chyby. Jestli zahrál víckrát do sítě, nebo dal víc autů na délku či do strany. Stejně jako má cibule jednotlivé vrstvy, musíte i tímhle způsobem zkoumat výkon, abyste se dostali k ideálu. Řešit pouze horní slupku je strašně málo, je zapotřebí jít i do dalších vrstev. Až ty odkrývají realitu.“
Co je pro vás zásadní složkou Jakubova výkonu?
„Nejběžnějším příkladem jsou