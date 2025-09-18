Předplatné

LM ONLINE: Leverkusen se Schickem prohrává v Kodani. Večer v akci giganti

Patrik Schick během utkání proti Hoffenheimu
Patrik Schick během utkání proti Hoffenheimu
Program úvodního kola ligové fáze Ligy mistrů uzavírá poslední šestice utkání. Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem hraje na půdě FC Kodaň. V Newcastlu vstupuje do akce Barcelona, anglický gigant Manchester City hostí Neapol. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG11004:03
2Saint Gilloise11003:13
3Bayern11003:13
4Arsenal11002:03
4Inter Milán11002:03
6Karabach11003:23
7Liverpool11003:23
8Real11002:13
9Tottenham11001:03
10Dortmund10104:41
11Juventus10104:41
12Bodo/Glimt10102:21
13Slavia10102:21
14Olympiacos10100:01
15Pafos10100:01
16Club Brugge00000:00
16Neapol00000:00
16Galatasaray00000:00
16Barcelona00000:00
16Sporting00000:00
16FC Kodaň00000:00
16Leverkusen00000:00
16Manchester City00000:00
16Newcastle00000:00
16Monaco 00000:00
16Frankfurt00000:00
16Kajrat00000:00
28Atlético10012:30
29Benfica10012:30
30Marseille10011:20
31Villarreal10010:10
32Chelsea10011:30
33Eindhoven10011:30
34Bilbao10010:20
34Ajax10010:20
36Atalanta10010:40
  • Osmifinále
  • Play-off

