Senzace v Šanghaji pokračuje! 204. hráč světa porazil i Djokoviče: Je to šílené

ČTK, iSport.cz
Tenis
Monacký tenista Valentin Vacherot senzačně došel na Masters v Šanghaji z kvalifikace až do finále. V semifinále ho nezastavil ani majitel rekordních 24 grandslamů Srb Novak Djokovič, kterého 204. hráč světa porazil 6:3 a 6:4.

V premiérovém finále na okruhu ATP si šestadvacetiletý Vacherot může zahrát s bratrancem Arthurem Rinderknechem. Francouzského tenistu v semifinále čeká bývalý první hráč světa a vítěz turnaje v Šanghaji z roku 2019 Rus Daniil Medveděv.

Vacherot do zápasu vstoupil ztrátou podání, hned si ale servis vzal zpět a nakonec první sadu rozhodl brejkem na 5:3. Pomohly mu i Djokovičovy potíže se zády, která si čtyřnásobný šampion ze Šanghaje nechal v úvodní sadě dvakrát ošetřit.

Djokovič se ale na zdravotní problémy nevymlouval. „Je to neuvěřitelný příběh a všechno je to jen jeho zásluha. Prožívá skvělý turnaj, hraje skvěle, má vynikající přístup. Dnes vyhrál lepší hráč,“ řekl osmatřicetiletý Srb.

Ve druhém setu se Vacherot po brejku ujal vedení 5:4 a při druhém mečbolu zápas ukončil. „Je to šílené, to je to správné slovo,“ řekl v televizním rozhovoru nejníže postavený finalista Masters v historii.

„Byla to hodina a 40 minut naprosté radosti, i když mi tady asi moc lidí nefandilo, protože Novaka tady zbožňují. Čtyřikrát tady vyhrál a už jen být s ním na jednom kurtu pro mě byl neuvěřitelný zážitek,“ přidal Vacherot.

Díky dosavadnímu vystoupení v Šanghaji, kde mimo jiné vyřadil Tomáše Macháče a světovou trojku Alexandera Zvereva z Německa, má Vacherot jistotu, že si výrazně vylepší žebříčkové maximum. Měl by se posunout o 146 míst na 58. příčku.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - semifinále:
Vacherot (Mon.) - Djokovič (4-Srb.) 6:3, 6:4.

