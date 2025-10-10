Bratranci, spolubydlící, vítězové. Tenisovou Šanghaj ohromuje rodinný příběh
Z jednoho z největších turnajů roku si udělali rodinný podnik. Bratranci Valentin Vacherot (26) a Arthur Rinderknech (30) píší v Šanghaji příběh, z něhož se jim točí hlava. Na obřím turnaji ATP 1000 stojí již oba senzačně v semifinále, souběžně prožívají největší úspěch kariéry a posouvají vlastní limity. O čtyři roky mladší kvalifikant Vacherot bude v pondělí poprvé příslušníkem top 100 žebříčku, třicátník Rinderknech zamíří premiérově mezi elitní čtyřicítku.
„Jako děti jsme spolu trávili prázdniny a teď tohle? Neskutečné,“ žasne Arthur Rinderknech, jenž s Valentinem Vacherotem strávil dva a půl roku v tenisovém týmu texaské univerzity A&M, během nichž spolu bydleli na pokoji. Jejich matky jsou sestry a celá rodina je právě teď na nohou.
„V naší rodinné whatsappové skupině, v níž je asi pětadvacet lidí, to teď pořádně žije,“ směje se Francouz Rinderknech, zkušenější a známější z těch dvou, jenž ve čtvrtfinále zdolal Kanaďana Felixe Augera Aliassima 6:3, 6:4. A po utkání opět napsal na objektiv kamery: Následuju tě, Vale.
Vacherot, hrdý reprezentant rodného Monaka, již o den dříve přemohl Holgera Runeho 2:6, 7:6, 6:4 a bratrance povzbuzoval z jeho hráčského boxu. Sám píše ještě větší příběh. Vždyť do Šanghaje dorazil jako 204. hráč žebříčku, jenž zprvu figuroval pro kvalifikaci jen jako náhradník a netušil, zde bude mít šanci nastoupit.
Po sedmi vyhraných duelech v extrémně náročných podmínkách, z nichž hned pět musel otáčet z 0:1 na sety, je z něj nejníže postavený semifinalista tisícovky v tomto století. A v žebříčku vyletí až na 92. místo. Není divu, že ho každá další výhra dojímá k slzám.
„Jsou to neskutečné emoce, mám tu přítelkyni, bráchu, chodím fandit Arthurovi. Připadám si jako ve snu,“ líčil Vacherot, jehož koučem je nevlastní bratr Benjamin Balleret.
Monačan již v turnaji skolil tři hráče z elitní třicítky (Bublik, Macháč, Rune) a procitnout nechce ani v semifinále, v němž se střetne se samotným Novakem Djokovičem. Rinderknecha čeká lepší z dvojice Daniil Medveděv – Alex De Minaur.
Velkolepé finále mezi bratranci vypadá jako utopie, ale tou se zdál na začátku i celý tento příběh…