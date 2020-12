Balotelli se vrací! Bude hrát s Boatengem ve druhé italské lize

Italský fotbalový útočník Mario Balotelli, jenž byl od léta bez angažmá, bude hrát v druhé italské lize za Monzu, kterou vlastní bývalý italský premiér Silvio Berlusconi. Talentovaný hráč, jehož kariéru brzdily výstřelky a propady formy, se v novém působišti dohodl na smlouvě do konce sezony. „Děkuju panu Berlusconimu za šanci, kterou mi dává. Udělám vše pro to, aby se Monza dostala do Serie A,“ řekl k novému angažmá Balotelli.