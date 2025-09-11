Předplatné

Pohárový magazín: 76 stran, soupisky Ligy mistrů a českých soupeřů i Koller

Sport Magazín +PLUS k fotbalovým pohárům
Slavii čeká těžká mise v Lize mistrů
Lamine Yamal v dresu Barcelony
Bývalý český fotbalový reprezentant Jan Koller
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k fotbalovým pohárům. Na 76 stranách najdete soupisky všech týmů Ligy mistrů i českých soupeřů v Evropské a Konferenční lize. Bonusem jsou přehledně zpracované losy všech tří soutěží. Legendární kanonýr Jan Koller vypráví o přínosu nejtěžších zápasů do hráčských kariér.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Soupisky: nejen všech 36 klubů Ligy mistrů
  • Rozhovor: Jan Koller / střelec gólů do sítí Realu, AC Milán nebo Man United
  • Program: kompletní los LM, EL a KL
  • Hvězdy: koho sledovat, statistiky, ideální sestavy
  • Evropská liga: kdo čeká na Plzeň
  • Konferenční ligy: výzvy pro Spartu a Olomouc
  • TV program: všechny sportovní stanice

Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

