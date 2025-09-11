Pohárový magazín: 76 stran, soupisky Ligy mistrů a českých soupeřů i Koller
Sport Magazín +PLUS k fotbalovým pohárům
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k fotbalovým pohárům. Na 76 stranách najdete soupisky všech týmů Ligy mistrů i českých soupeřů v Evropské a Konferenční lize. Bonusem jsou přehledně zpracované losy všech tří soutěží. Legendární kanonýr Jan Koller vypráví o přínosu nejtěžších zápasů do hráčských kariér.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Soupisky: nejen všech 36 klubů Ligy mistrů
- Rozhovor: Jan Koller / střelec gólů do sítí Realu, AC Milán nebo Man United
- Program: kompletní los LM, EL a KL
- Hvězdy: koho sledovat, statistiky, ideální sestavy
- Evropská liga: kdo čeká na Plzeň
- Konferenční ligy: výzvy pro Spartu a Olomouc
- TV program: všechny sportovní stanice
Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.