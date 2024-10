Combatball: drsný sport. Chystá se charitativní souboj Hradec vs Pardubice

Bitvy v combatballu se odehrávaly zatím v Chomutově a v Děčíně. Postupně roste počet lidí, které se daří přilákat na tribuny i sumy, které se daří vybrat. Naposledy v Chomutově si tvrdý zápas zahráli třeba Petr Švancara, Martin Boček, Jakub Lauko, Adéla Hanzlíčková, Tereza Bledá, Lucie Sedláčková, Petr Ondruš, Michal Martínek nebo David Kämpf. V Hradci na sebe narazí zápasníci, influenceři nebo basketbalisté.

Výtěžek projektu se rozdělí mezi dvě nemocné děti. Matyášek je desetiletý usměvavý kluk, který má ale bohužel diagnózu dětské mozkové obrny a kvadruparézy, takže je plně závislý na pomoci své maminky 24 hodin denně. Má rád kamarády, baví ho chodit do speciální základní školy. Proto by mu moc pomohla multifunkční polohovací židle Baffin, která se dá použít jako jídelní, vzdělávací i rehabilitační. Čtyřleté Elince byla v půlroce diagnostikována spinální muskulární atrofie nejtěžší formy, kdy dochází k ochabování svalstva po celém těle, přičemž po mentální stránce je zcela v pořádku. Ještě před prvními narozeninami podstoupila nejdražší genovou léčbu, která ji sice nedokáže vyléčit, ale umí brzdit zhoršování její nemoci a život by ji hodně usnadnila speciální tříkolka.

Velká akce v Hradci začne od 16 hodin. Těšit se můžete na streetball univerzit hlavní zápas a dražbu artefaktů. Bitvu mezi sebou svedou David Dvořák (UFC), Jaroslav Jukebox Pokorný (Oktagon), Petr Píno Ondruš (IAF), Matěj Koubek (fotbal, Hradec Králové), Peter Sedmo (Basketbal Hradec), Tomáš Dvořák (Basketbal Hradec). Lístky se dají koupit v síti enigoo.

V Hradci Králové se uskuteční charitativní akce zvaná combatball, proběhne derby s Pardubicemi • Foto FB / Combatball