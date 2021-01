Plíšková i Muchová na úvod sezony uspěly, dvě Češky končí v prvním kole

Šestá hráčka světa Plíšková se měla původně utkat se Soranou Cirsteaovou, Rumunka se ale odhlásila kvůli zranění břicha. Jako náhradnice proti turnajové trojce nastoupila Papamichailová a v prvním setu jí česká favoritka nedala šanci. Získala ho za 27 minut.

Ve druhé sadě se Plíšková po úspěšném brejkbolu ujala vedení 5:3, ale nakonec musela o vítězství rozhodnout až ve zkrácené hře. Papamichailová, která figuruje až na konci třetí stovky pořadí WTA, totiž dokázala srovnat a bojovala i v tie-breaku. Ve zkrácené hře Plíšková využila až třetí mečbol a postoupila do druhého kola. V něm narazí buď na Monu Barthelovou z Německa, nebo na Anastasiu Gasanovovou z Ruska.

The tiebreak goes the way of the No.3 seed!@KaPliskova defeats Papamichail, 6-2, 7-6(4).#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/IU8sUMrxhB